Спектакли четырех театров Новосибирска стали номинантами национальной премии «Золотая Маска» 2023 года. Эксперты выбрали лучшие постановки, отсмотрев более тысячи спектаклей в 133 российских городах.

В список номинантов театральной премии «Золотая Маска» по итогам сезона 2021-2022 гг. попали спектакль «Анна Каренина» театра «Старый дом», спектакль «Дикая утка» театра «Красный факел» и мюзикл «Великий Гэтсби» Музыкального театра. Такая информация накануне появилась на официальном сайте фестиваля. Также в лонг-лист «Самые заметные спектакли сезона 2020–2021 по мнению экспертного совета» вошел «Первый театр» со спектаклем «Плотник» и «Старый дом», представивший спектакль «Остановка».

Чтобы определить номинантов на премию, экспертные советы главной театральной награды страны отсмотрели более тысячи спектаклей в 133 российских городах России. Номинантами «Золотой Маски-2023» стали 50 спектаклей, которые будут бороться за 180 частных номинаций.

Спектакли покажут в Москве с января по апрель 2023-го года. Торжественная церемония вручения наград состоится в конце апреля.

Напомним, театральный фестиваль «Золотая Маска» пройдёт в столице уже в 29-й раз. В прошлом году награду получил новосибирский театр «Старый дом» со спектаклем «Танцующая в темноте».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирский Центр культуры и отдыха «Победа» примет участие в государственном проекте поддержки современных кинематографистов «СТРАНА.DOC».