Стало известно, продукцию каких производителей новосибирцы чаще всего заказывали через службы доставки

За 9 месяцев 2022 года новосибирцы пользовались услугами доставки продуктов чаще, чем за весь 2021-ый год. К таким выводам пришел «СберМаркет» по итогам проведенного исследования. Компания также выявила, продукты каких новосибирских производителей заняли первые места по объему доставок через сервис.



В топе любимых продуктов у жителей Новосибирска оказались свежие фрукты и овощи, молоко, яйца и бутилированная вода. Среди местных брендов в фаворитах — производитель молочных продуктов «Ирмень». Молочная продукция этого производителя присутствовала в 10% всех заказов через «Сбермаркет» в 2022 году. Также наибольшей популярностью пользовались вода «Карачинская» и хлеб «Инской», на который приходится более трети всего заказанного хлеба в городе.

Среди продукции животноводства пользовались популярностью мясо птицы и яйца, красное мясо местных производителей. В числе популярных оказались товары «Новосибирской птицефабрики» и полуфабрикаты из мяса «Сибагро».

Среди представленных ритейлеров наибольшей популярностью с точки зрения заказов пользовались магазины METRO — на них пришлось 36,2% от общего объема в Новосибирске. На втором и третьем местах расположились Лента (22,5%) и Ашан (15,6%). Региональные сети в лидеры по онлайн-заказам не попали.

По данным «Сбермаркета», в 2022 году (с января по сентябрь) новосибирцы стали чаще заказывать продукты через сервисы доставки — общее количество совершенных за девять месяцев заказов на 10% больше, чем за весь прошлый год. Наибольшей популярностью среди жителей Новосибирска пользовалась быстрая доставка продуктов — количество заказов за 9 месяцев 2022 года увеличилось на 50% по сравнению со всем 2021 годом. Также у пользователей в приоритете оказалось планирование времени доставки. Согласно статистическим данным, в течение трех кварталов 2022 года на 60% чаще люди заказали доставку к определённому промежутку времени, чем быструю.