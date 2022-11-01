Сибагро планирует инвестировать до 1 млрд рублей в топливо из отходов

АО «Сибагро» запускает установку по переработке отходов в нефть, газ и уголь на базе томского свинокомплекса. Инвестиции в переработку отходов могут достичь 1 млрд рублей.

На томском свинокомплексе «Сибагро» начались пусконаладочные работы опытно-промышленной установки по глубокой переработке органических отходов производства. Итогом переработки станут нефть, газ и уголь, которые планируется использоваться для отопления помещений предприятия. Общий объем инвестиций в установку составил 420 млн рублей.

«Когда испытания закончатся, возможно, будет принято решение о масштабировании цеха термической переработки побочных продуктов свиноводства. За два года — 2023-2025 — холдинг готов вложить в этот проект 500-600 млн рублей. Это будет наша собственная инновация для рециклинга в сельском хозяйстве», — сообщила пресс-служба группы компаний со ссылкой на директора свинокомплекса «Томский» АО «Сибагро» Владимира Боровкова.

Ранее в 2019 году компания сообщала, что разрабатывает установку совместно с томскими учеными. Предполагалось, что топливо будет пригодным для дальнейшей продажи, окупаемость установки в течение 3-4 лет.

Напомним, что 18 октября 2022 года был задержан генеральный директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко. С 2019 года АО «Кудряшовское» входит в состав холдинга «Сибагро». Гавриленко обвиняют в нанесении вреда окружающей среде с целью уменьшения производственных затрат.