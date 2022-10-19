В работе новосибирских магазинов сети METRO продолжаются сбои

В минувший понедельник, 17 октября, компания METRO Cash&Carry объявила о приостановке работы своих магазинов в России и собственного онлайн-приложения «из-за временных технических сбоев». Несмотря на то, что официально в компании в тот же день заявили о решении технических проблем, в новосибирских магазинах ситуация не изменилась, а персонал до сих пор не может сориентировать по срокам нормализации работы магазинов.



17 октября ритейлер METRO Cash&Carry сообщил в своем официальном ТГ-канале о временной приостановке работы магазинов в России. Причиной был назван «перебой внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран». В тот же день сеть поспешила обнадежить покупателей. «Компания METRO наблюдала временные технические сбои в ИТ-структуре. В данный момент торговые центры METRO работают в штатном режиме. Причины технического сбоя выясняются», – говорилось в обращении компании. Однако в то же время в нем констатировалась невозможность осуществления заказов через приложение и онлайн-магазин. Покупателям предлагалось воспользоваться услугами СберМаркета. Также в сети говорили о невозможности потратить кэшбэк и воспользоваться персональными скидками по карте гостя, обещая «скоро это исправить».

Несмотря на то, что с момента публикации сообщения METRO Cash&Carry прошло уже 3 дня, в Новосибирске проблемы с работой магазинов сети сохраняются. Об этом в том числе свидетельствуют объявления, размещенные в торговом зале. Персонал магазинов не может сообщить сроки нормализации ситуации. Более того, представители одного из новосибирских магазинов сети заверили, что сбой, связанный с невозможностью продаж алкоголя, якобы коснулся всех торговых сетей, работающих в регионе. А говоря о проблемах в работе внутренних систем сети, персонал магазина упомянул о том, что аналогичные серьезные сбои якобы имели место и в электронной системе поликлиник Новосибирской области.



«Континенту Сибирь» пока не удалось получить официальный комментарий компании METRO Cash&Carry. В других торговых сетях, работающих в Новосибирске, например, «Ленте», «Континент Сибирь» не столкнулся с аналогичными проблемами. В пресс-службе минпромторга Новосибирской области также не располагают информацией о наличии рассматриваемых проблем в работе торговых сетей в Новосибирске. Информация о сбоях в системе здравоохранения региона на текущий момент также не подтверждается пресс-службой профильного министерства. Таким образом, заявления отдельных сотрудников METRO Cash&Carry вводят в заблуждение клиентов сети. В то же время информация о сроках восстановления работы по-прежнему не называется.



Напомним, что ранее сибирские ритейлеры рассказывали, как изменился их ассортимент из-за ухода западных брендов, а также анонсировали увеличение доли локальных поставщиков. «Континент Сибирь» опрашивал производителей, видят ли встречные движения от торговых сетей, или такие заявления являются просто пиаром.