«Это стратегический вопрос»: в Новосибирском Заксобрании прошел круглый стол на тему развития метрополитена

Заксобрание Новосибирской области 1 ноября провело круглый стол, на котором был предложен новый подход к строительству новосибирского метрополитена – в соответствии с планами перспективной застройки города.

Модератор круглого стола, депутат Заксобрания Новосибирской области Владимир Анисимов задал самый насущный вопрос: «Двадцать миллиардов нужно на продление Дзержинской линии, десять миллиардов – на электродепо. Где же эти деньги взять?»

Одним из предложений стало то, что вместо двух будущих станций Ленинской линии – «Площадь Станиславского» и «Пермская» («Троллейная») – может появиться одна, в районе пересечения улиц Титова и Петропавловской. По его расчетам, этот район, намеченный для реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), может принести городу порядка 4 млн кв.м. жилых и коммерческих площадей. Владимир Анисимов отметил как важность привлечения федеральных средств, так и возможный интерес частных инвесторов к строительству объектов метрополитена. В качестве примера он привел строительство входных групп на станции «Сибирская».

«Понятно, что ни за счет инвесторов, ни за счет регионального и местного бюджетов метро не построишь – включился в дискуссию депутат Госдумы РФ Ренат Сулейманов. – Я разговаривал с Михаилом Мишустиным, он сказал, что федеральный бюджет выделяет на объекты инфраструктуры по 500 миллиардов рублей в год. Челябинск, Красноярск и Нижний Новгород уже получили деньги на строительство метро, при том, что в Челябинске, что в Красноярске метрополитен существует пока на стадии проектирования. А мы чего? Мы вообще собираемся получить бюджетный кредит?»

Первый заместитель председателя регионального Заксобрания Андрей Панфёров напомнил о том, что время, когда строилось метро в Новосибирске, тоже было сложным и денег тоже не хватало. «Вопрос в умении власти решать те или иные вопросы на федеральном уровне. Строительство метрополитена – это стратегический вопрос. Нельзя, чтобы те, кто этим занимаются, оказались неспособны решать эти стратегические вопросы развития города на десятилетие», – отметил Андрей Панфёров.

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Валерий Ильенко поддержал предложение депутата Вадима Агеенко создать рабочую группу, которая занялась бы всем комплексом вопросов, связанных с развитием метрополитена.

«Развитие метрополитена в Новосибирске вопрос актуальный. 75 млн. пассажиров перевезено в прошлом году. Возникает вопрос – а что дальше? – обозначил он главную задачу. – Чтобы что-то попросить у федерального центра, ему нужно что-то предложить. Начатую Дзержинскую линию необходимо закончить, перспективность Ленинской линии для меня также очевидна. Но что именно нужно делать в первую очередь – тут пусть свое слово скажут эксперты».