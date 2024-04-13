Новосибирская область высвободила 16 млрд рублей по программе реструктуризации бюджетных кредитов

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе командировки в Новосибирскую область рассказал, что регион высвободил почти 16 млрд рублей госдолга для поддержки новых инвестиционных проектов в рамках программы по реструктуризации субъектами РФ бюджетных кредитов. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.

В ходе посещения промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области Максим Решетников заявил, что регион становится значимым международным транспортно-логистическим хабом в масштабах всей страны. «Серьезная динамика набрана по строительству и расширению инфраструктуры. Прежде всего за счет федеральных механизмов. 88% средств от реструктуризации бюджетных кредитов область направляет на поддержку экономики. Грамотно подходит к использованию механизма, относясь к нему как к инвестиционному ресурсу. Всего планируется поддержать 32 проекта, потенциально это порядка 14 тысяч новых рабочих мест к 2030 году», — констатировал министр.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что семь инвестиционных проектов, которые получают поддержку в рамках реструктуризации бюджетных кредитов, являются резидентами промышленно-логистического парка Новосибирской области. ПЛП расположен рядом с аэропортом «Толмачево» на пересечении федеральной автотрассы Р-254 и транссибирской железнодорожной магистрали, что позволяет вести активную экспортную деятельность в направлениях Средней Азии и Дальнего Востока.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о программе визита министра экономического развития Максима Решетникова в Сибирский федеральный округ.