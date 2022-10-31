В мэрии Новосибирска назвали сумму выплаченных семьям мобилизованных компенсаций

На компенсацию покупки обмундирования и других расходов семьям мобилизованных новосибирцев выплатили 19,5 миллионов рублей, сообщили в мэрии города 31 октября. В дальнейшем эту сумму могут увеличить.

Как сообщили в муниципалитете, выделенные средства рассчитаны как на компенсацию затрат на приобретение обмундирования для военнослужащих, так и на первоочерёдные нужды семей.

В числе таких нужд — покупка продуктов питания, товаров для детей, предметов первой необходимости и лекарств, лечение, ремонт печей и электропроводки, приобретение твёрдого топлива.

В мэрии отметили, что в случае необходимости сумма социальных выплат будет увеличена. При этом средства будут начисляться на протяжении всего периода военной службы, которую проходят мобилизованные.

Власти также напомнили, что сумма выплат в каждом случае определяется с учётом жизненной ситуации конкретной семьи.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что компенсация расходов на обмундирование будет выплачиваться только тем семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Власти также назвали объём адресной социальной помощи – он составляет от 20 до 100 тыс. руб. в зависимости от обстоятельств.