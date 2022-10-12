Семьям мобилизованных новосибирцев вернут деньги за форму и телогрейки

Власти Новосибирска выделят из муниципального бюджета средства на компенсацию стоимости амуниции и бытовых принадлежностей, которые приобрели для мобилизованных их семьи. Об этом сообщила начальник департамента по социальной политике мэрии города Ольга Незамаева.

Суммы, которые планируется выделять на компенсацию расходов семьям мобилизованных, составят от 20 до 100 тыс. рублей, сообщила Ольга Незамаева на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс-Сибирь» 12 октября.

«Мы предусматриваем компенсацию затрат на приобретение обмундирования, каких-то лекарственных средств и так далее», — сказала руководитель департамента.

По словам Ольги Незамаевой, постановление о введении меры поддержки уже направлено на подпись мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Выплачивать средства планируется по упрощённой схеме – для их получения необходимо будет предоставить удостоверение личности.

«Как правило, приносят чеки, но это не является обязательным условиям», — отметила глава ведомства.

Ольга Незамаева добавила, что из городского бюджета семьям мобилизованных планируется также выделить средства на подготовку детей к школе, покупку бытовой техники, одежды и обуви, а также на устранение аварийных ситуаций.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявлял о сборе средств мобилизованным на приобретение бытовых принадлежностей.