Затраты на приобретение вещей для мобилизованных будут компенсировать не всем — мэрия Новосибирска

Расходы на приобретение вещей для мобилизованных в Новосибирске будут возмещать лишь тем родственникам военнослужащих, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Соответствующее уточнение сделали городские власти, ранее заявлявшие о предоставлении меры.

Компенсация затрат на обмундирование и приобретение бытовых принадлежностей семьям мобилизованных в Новосибирске будет проводиться лишь в случае выявления трудной жизненной ситуации и на основании предоставленных документов, уточнили в мэрии Новосибирска 13 октября.

Накануне начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева в пресс-центре «Интерфакс» сообщила, что семьям мобилизованных будут компенсировать затраты на приобретённые для призывников вещи, в том числе амуницию, за счёт городского бюджета. Объём адресной социальной помощи, по её словам, составит от 20 до 100 тыс. руб.

«Исходя из принципа адресности социальной помощи, размер финансовой поддержки из средств местного бюджета индивидуален, определяется в каждом конкретном случае с учётом объективной оценки жизненной ситуации и социального статуса заявителей. Порядок не содержит положения об оказании социальной помощи в размере 100 % компенсации расходов», — уточнили в мэрии Новосибирска в четверг.

Для получения социальной помощи необходимо предоставить в департамент по социальной политике мэрии письменное заявление с указанием счёта и реквизитов банка, а также состава семьи, паспорт либо другое удостоверение личности и документы, подтверждающие расходы – чеки или иные бумаги.

В том случае, если заявитель не предоставил документы, подтверждающие расходы, ему выделяется поддержка исходя из его жизненной ситуации. При этом она не будет превышать 20 тыс. руб.

Решение принимает специальная межведомственная комиссия при департаменте социальной политики, её заседание проходит еженедельно. Срок перечисления денежных средств будет составлять 10 рабочих дней.

В мэрии также уточнили, что в случае выявления трудной жизненной ситуации семье мобилизованного будут возмещены затраты на обмундирование и лекарства, приобретённые для военнослужащего. Кроме того, родственникам призывника могут быть компенсированы расходы на товары первой необходимости, одежду и обувь, лечение, ремонт жилья, бытовую технику, устранение аварийных ситуаций, а также подготовку ребёнку к школе и оплату детских кружков и секций.

Напомним, что на этой неделе в Новосибирской области была утверждена единовременная выплата мобилизованным в размере 100 тыс. руб.