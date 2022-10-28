На форуме «Дни ритейла в Сибири», который проходит 26-28 октября в Новосибирске, подвели промежуточные итоги реализации концепции развития оптовых продовольственных рынков.

В сентябре 2021 года правительство РФ утвердило концепцию развития оптовых продовольственных рынков (ОПР) на территории страны. В ее разработке активное участие принимали новосибирцы, в частности, представители ТЦ «Хилокский». Опыт «Хилокского» интересен тем, что на предприятии давно реализованы принципы, которые легли в основу концепции.

«Мы многое сделали за эти несколько лет для поддержки этого направления торговли, – отметил в своем выступлении на секции, посвященной развитию оптовых рынков, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. – В 2021 году Минпромторг России признал ТЦ «Хилокский» лучшим оптовым продовольственным рынком страны. Безусловно, мы будем и дальше поддерживать инициативу и способствовать работе оптово-розничных предприятий. Новосибирская область – передовой регион в плане торговли. У нас наработан опыт взаимоотношения не только с оптовыми рынками, но и торговыми сетями. И есть много примеров, когда сети заходят на рынки и торгуют там своими сетевыми продуктами, что лишний раз подтверждает востребованность формата рынков».

По словам генерального директора Союза рынков России, доктора экономических наук, профессора Сиражудина Нуралиева, основные задачи, поставленные государством в этой сфере – создание Минпромторгом РФ по одному продовольственному рынку в каждом регионе и подготовка методических рекомендаций по созданию и оптимизации рынков. План мероприятий рассчитан на пять лет — с 2022 по 2027 год. «Важно не только создать новые торговые площадки, но и сократить посредников в системе товарообращения, решить проблемы сбыта продукции малых и средних предприятий, оптимизировать финансовые и товарные потоки», – отметил глава Союза рынков России.

Создание ОПР пройдет в три этапа. На первом – предлагается создавать новые оптовые рынки в таких регионах, как Новосибирская область, которые уже к этому готовы. Второй этап – внесение изменений в федеральный закон об основах осуществления коммерческой региональной деятельности в 2023-2024 году. Они предлагают отмену федерального закона о розничных рынках, обоснование и раскрытие понятия ОПР – что это, как они должны создаваться, как будет вестись учет, санитарный контроль и так далее. Последний этап заключается в проведении мониторинга созданных рынков, уточнении механизмов государственной поддержки и формирование федерального реестра.

Директор департамента внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов заверил присутствующих, что правительство принимает нормативные акты, регламентирующие работу оптовых и розничных рынков. В первом квартале 2023 года в Госдуму будет внесен закон о ОПР. Представитель Минпромторга РФ уверен, что Новосибирская область будет флагманом предстоящей работы.