Cтартовал форум «Дни ритейла в Сибири»

26 октября начал свою работу форум «Дни ритейла в Сибири». Его участники обсудили актуальные вопросы торговли в России, импортозамещение и меры поддержки бизнеса. Всего в деловой программе форума представлено более 50 сессий. Мероприятие проходит с 26 по 28 октября 2022 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Организаторами форума выступили Министерство промышленности и торговли РФ, правительство Новосибирской области, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, а также российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

«На форуме обсуждаются как действующие у нас меры поддержки, так и предложения. Мы всегда открыты для диалога и готовы рассматривать любые инициативы, если они просчитаны и экономически обоснованы. Сегодня у нас уже работают: компенсация затрат при доставке товаров первой необходимости в отдалённые сёла (дальше, чем в 11 километрах от райцентров), поддержка инвестпроектов в виде компенсации затрат на капитальные вложения – до 25%, а также многочисленные нефинансовые меры поддержки – сохранение нестационарных объектов торговли, развитие торговых сетей, распределительных центров и нашего промышленно-логистического парка», – отметил в ходе открытия форума заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.



В свою очередь директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов позитивно оценил факт проведения такого мероприятия именно в Новосибирске. Более того: принято решение о ежегодном проведении «Дней ритейла в Сибири».

«Новосибирская область – это центр России, крупнейший торговый центр в макрорегионе и один из крупнейших в стране. Видно, как он растёт и развивается, поэтому проведение торгового форума в торговом регионе логично и правильно», — констатировал Никита Кузнецов. Участники из Москвы также позитивно оценили деятельность главы минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова и его заместителя Максима Останина по эффективному построению диалога с торговыми сетями и информационной открытости.

Ключевым событием первого дня форума стало обсуждение судьбы потребительского рынка в условиях неопределённости. Эксперты также затронули тему обеспечения товарной безопасности региона и выживаемости региональных торговых сетей. В дискуссиях на эту тему приняли участие первые лица крупнейших региональных торговых сетей, среди которых «Красный Яр» (Красноярск), «Командор» (Красноярск), «Слата» (Иркутск), «Аникс» (Барнаул), «Бегемаг» (Кузбасс), «Низкоцен» (Омск), «Фермер-Центр» (Новосибирск). Также на мероприятие приехали представители дальневосточных ритейлеров.



Всего с 26 по 28 октября в деловой программе форума будет представлено более 50 сессий.