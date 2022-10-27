Новосибирская «Партия пенсионеров» активно продвигает в своей повестке тему выборов главы региона, которые по плану должны пройти в следующем году. Организация уже определила тройку лидеров в кастинге на будущего кандидата.

Новосибирские «Пенсионеры России» наметили финал внутренних праймериз по отбору будущего кандидата в губернаторы Новосибирской области. Ранее «Континент Сибирь» писал, что лидер фракции «Пенсионеров» в региональном парламенте Александр Аверкин сообщал о «большом числе претендентов».

На данный момент партийный актив сузил количество потенциальных кандидатов до трёх. Среди них сам Александр Аверкин, председатель правления регионального партийного отделения партии, экс-депутат Горсовета Новосибирска Эдуард Кожемякин и председатель отделения «Союза пенсионеров России» Лариса Путина.

На презентации своих кандидатур Александр Аверкин завил о необходимости кардинально менять социально-экономическую политику в регионе, Эдуард Кожемякин предложил реформировать здравоохранение и вернуть медицину к советским стандартам. 72-летняя Лариса Путина говорила о социальной защите прав граждан со стороны государства.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Эдуард Кожемякин отметил, что региональное отделение планирует выбрать из «тройки» одного в начале ноября . «Вероятнее всего, этот человек будет баллотироваться от партии в губернаторы Новосибирской области.До выборов ещё много времени, но работать и готовиться нужно уже сейчас», — констатировал собеседник редакции.

Пятилетний срок полномочий губернатора Новосибирской области Андрея Травникова подходит к концу в сентябре 2023 года.