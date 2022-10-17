Как сказываются СВО и мобилизация на партиях и их региональных отделениях? Видит ли актив смысл планировать стратегию на будущие выборы? «Континент Сибирь» обсудил сегодняшние политические реалии с федеральными и новосибирскими экспертами.

Оттенки солидарности

Специальная военная операция и мобилизация отразились и на партийном институте в России. На изменившееся бытие политические силы отреагировали по-разному: как любой живой организм, кого-то экстремальные условия приводят в тонус, кто-то предпочитает спрятаться, не замечать и не говорить о критической ситуации, кто-то замирает, чтобы сориентироваться и выбрать стратегию.

Явно в тонусе «Единая Россия» — локомотив и главный рупор власти в борьбе за новый миропорядок. Это видно, в том числе, по странице новосибирского отделения, где большая часть новостей посвящены СВО, поддержке мобилизуемых, «освобождению территорий», «защите своих».

Другие парламентские партии тоже голосовали «за» признание, а потом и присоединение новых территорий к РФ. Для тех, кто заседает в Госдуме, инакомыслия не предусмотрено. Остаются оттенки, нюансы и градус энтузиазма в приветствии происходящего.

КПРФ в своей солидарности с геополитическим курсом президента словно пытается обогнать его опорную партию. Например, на сайте новосибирского обкома депутат ГД Ренат Сулейманов подаёт референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях как этап восстановления некой формы Советского Союза. Но судя по просевшим рейтингам на сентябрьских выборах, позиция коммунистов сыграла с ними злую шутку: зачем избирателям голосовать за посредников, если можно напрямую за носителя идеи? Впрочем, КПРФ пытается сохранять оппозиционное лицо: например, рассказывает, что в Новосибирской области одного из активистов увели в неизвестном направлении «под предлогом мобилизации».

Политолог Александр Кынев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отмечает, что политические силы в настоящее время оказались у «грустной» развилки, когда критиковать власть чревато, а откровенно вставать на её сторону — бессмысленно. «Люди голосовали за оппозицию, потому что это антитеза. Солидарность с властью избиратели воспринимают как обман. Возникает ситуация, когда критиковать опасно, а поддерживать самоубийственно с электоральной точки зрения. КПРФ поплатилась. От неё отшатнулся оппозиционный электорат, который ситуативно выбирал партию: городская интеллигенция, малый средний бизнес. От КПРФ отошли как откровенные реваншисты (которым в этой ситуации логичнее быть на стороне власти), так и бывшие союзники из некоммунистического протестного движения. В сентябре 2022 года по сравнению с сентябрём 2021-го КПРФ потеряла примерно половину голосов в процентном соотношении. Это плата за то, что, будучи партией реванша, КПРФ активно поддерживала спецоперацию. Сайт коммунистов забит всевозможными материалами на эту тему, оголтелой пропагандой, вплоть до борьбы с четвёртым рейхом. Избиратель их наказал: зачем им альтернативные сторонники, если можно сразу власть подержать?» — рассуждает эксперт.

На новосибирских ресурсах «Справедливой Россия» и ЛДПР тема спецоперации уравновешивается местной повесткой. Очевидно, региональное отделение ЛДПР переживает время перемен, что едва ли связано с СВО. Депутат ГД Дмитрий Савельев, на котором раньше держалось новосибирское отделение, примкнул к «Единой России» до спецоперации, однако прежде сформированная им команда продолжает поддерживать ЛДПР в нелегкий период смены федерального партийного лидера. Местных сайта у ЛДПР два. На одном из них время застыло в домобилизационной эпохе, последние новости появились месяц назад. На другом портале лента свежа, наполняется и контент новосибирского телеграм-канала ЛДПР.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков отмечает, что СВО внесла коррективы в деятельность партийных отделений. «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» и КПРФ находятся в патриотическом лагере, но, поскольку реальных полномочий нет, «ЕР» их затмевает. «СРПЗП» и ЛДПР явно перешли в федеральный формат работы, занимаются гуманитарной помощью», — подчерчивает собеседник корреспондента «Континента Сибирь».

На фоне остальных парламентских партий выделяется риторика «Новых людей». Страница регионального отделения подсвечивает актуальные события под особым лингвистическим углом, в котором не предусмотрена демонстративная экзальтация по поводу расширения России: «Кто провалил частичную мобилизацию?», «Как России пережить кризис?», «общественный контроль над ходом мобилизации», «мирным профессиям — мирную службу».

Александр Кынев констатирует, что у сидящих в Госдуме нет выбора: поддерживать или не поддерживать спецоперацию и присоединение территорий. Однако не обязательно солидаризироваться «с пеной у рта». Политолог уверен: люди видят, понимают и принимают оттенки в риторике и степени энтузиазма.

Эксперт согласен, что «Новые люди» ходят по тонкому льду, балансируя на опасной границе. «Они в этой ситуации позволяют себе максимум, что при нынешнем режиме возможно. Но они ведут себя рационально, помогают тем, кому можно помочь. Их позиция заслуживает уважения. Мне кажется крайностью, похожей на необольшевизм, стремление нашей уехавшей оппозиции малевать всех только чёрным и белым, клеймить тех, кто не готов уезжать и орать на площадях. У них не возникает мысль, что человек, который сходил на какое-то мероприятие, спасает своих сотрудников. За товарищескими судилищами, экзальтацией демобщественности нет намёка на попытку представить ситуацию изнутри, нет никакого гуманизма», — подчёркивает Александр Кынев.

В Заксобрании Новосибирской области сформирована фракция «Партии пенсионеров», а также имеются мандаты у представителей «Родины». Региональная страница последней структуры не функционирует, а аккаунт «Вконтакте» новосибирского филиала «Родины» передаёт лишь сентябрьские спичи против концессии от лидера местной структуры, областного парламентария Вячеслава Илюхина.

«Пенсионеры» проявляют в информационном пространстве слабую активность, выходя из летаргии лишь раз в пару месяцев, а то и реже. Последняя новость от новосибирского отделения на сайте появилась накануне мобилизации. Тем интереснее пост в соцсети от 30 сентября о прошедшем заседании политического актива. На собрании руководитель фракции в ЗС Новосибирской области Александр Аверкин сказал, что партия «просто обязана участвовать в выборах губернатора» в условиях «социальной несправедливости, когда пенсионное обеспечение абсолютно не удовлетворяет большинство наших граждан, когда медицинское обслуживание неудовлетворительное». Депутат упомянул, что в региональном отделении много претендентов на должность главы области, а кандидата «Пенсионеры» выберут через предварительное голосование.

В Горсовете Новосибирска есть место у представителя «Зеленых». Последние записи местной организации в соцсети «Вконтакте» выходили больше года назад. Но лидер местного отделения партии, новосибирский депутат Игорь Украинцев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» рассказал, что новосибирский филиал в строю. Он сосредоточен на традиционной «зеленой» повестке, продолжает проводить субботники, садить деревья. После начала СВО занялись отправкой гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР, а с сентября собирают тёплые вещи для военных и своих активистов, которых призвали на фронт. Сразу после объявления мобилизации председатель «Зелёных» Андрей Нагибин сделал заявление о том, что впереди много работы «по нормализации жизни людей», «в которой их не будут угнетать за русскую речь», а также о необходимости «сделать очень многое для восстановления инфраструктуры на освобождённых территориях».

Партия «Яблоко» из функционирующих в России стоит особняком, предлагая меры по предотвращению возможного ядерного конфликта, рассказывая о делах сторонников за «дискредитацию армии» и «фейки». Но присутствие этой партии в законодательных и представительных органах ничтожно. Что касается сибирских регинов, по итогам сентябрьских выборов организация отчиталась только о сохранении мандата депутата Есаульского сельсовета в Березовском районе Красноярского края (рабочий Александр Загайнов).

Общество политизируется

Эксперты скептически относятся к слухам о ликвидации выборов. «Их могут отложить в случае ЧС или военного положения. Но для отдельных регионов, по всей стране режим не вводили никогда. В чем смысл делать это в Сибири?» — говорит Александр Кынев.

По мнению политологов, партии продолжают готовиться к выборам. Но изменились механизмы подбора кандидатов. На это обращает внимание в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Илья Гращенков. «Выросло количество тех, кто хочет избираться от «Единой России», как более полновластной силы, понимая, что другие не очень в ресурсе. Появились кандидаты, которые предпочитает работать с «Новыми людьми», как с какой-то альтернативой», — констатирует собеседник редакции.

Скоро стартует большой электоральный цикл в регионах Сибирского федерального округа. В 2023 году заканчиваются губернаторские сроки у главы Новосибирской области, Красноярского края, Алтайского края, Омской области, Хакасии, Кузбасса. Кроме того, в следующем сентябре по плану переизбрание Верховного Совета Хакасии, Заксобраний Иркутской и Кемеровской областей.

Илья Гращенков отмечает, что новые условия повлияли на политизацию общества. «В Сибири достаточно конкурентная среда. И именно Сибирь сейчас в большей мере может пострадать от санкций Запада, поскольку там сосредоточены перерабатывающие предприятия, промышленность. Есть почва для социального напряжения. Вопрос — как на него реагировать», — продолжает эксперт.

Реалии вносят коррективы в форму партийной работы. По словам Александра Кынева, она стала ещё менее публичной, чем раньше. В том числе и потому, что для избирателей более актуальным становится «голосование ногами», то есть, протест в виде саботажа — просто не ходить на выборы.

Александр Кынев отмечает, что в этих условиях партии предпочитают работать по своим сетям, партнерским организациям, приводить своих избирателей. «На агитацию денег нет, кризис. Работают, грубо говоря по цепочке: вот список сторонников, встречаемся с ними, окучиваем, помогаем», — говорит собеседник корреспондента «КС».

Прямая речь:

ДАРЬЯ КАРАСЕВА,

руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании Новосибирской области:

— Мы внимательно следим за ходом специальной военной операции и особенно мобилизации. В первую очередь они отразились на работе наших коллег из Госдумы. Задачи регионального отделения остались прежними. Хотя, конечно, СВО и санкции сказались на экономическом состоянии Новосибирской области. Мы это видим, например, изучая региональный бюджет. После начала мобилизации мы запустили чат в Telegram, где оказываем юридическую помощь тем, кого призвали незаконно: студентам, людям с хроническими заболеваниями, многодетным отцам. В Новосибирской области таких нарушений не очень много. Кроме того, мы создаём фонд, где собираем вещи для мобилизованных. Многие наши сторонники самостоятельно помогают мобилизованным, собирают гуманитарную помощь для жителей ЛНР и ДНР.

Мы продолжаем работу в большинстве районов Новосибирской области независимо от того, проходят там выборы или нет. Исходим из того, что кандидатами должны становиться люди, которые уже не первый год живут и работают в конкретном посёлке или городе. Этот подход мы используем с 2020-го, когда партия только появилась в российской политике.

Конечно, называть конкретные фамилии людей, которые станут нашими кандидатами, немного преждевременно. Но у новосибирцев, в любом случае, будет возможность проголосовать за «Новых людей».

СВО и санкции отразились на жизни любого человека и общественного института, в том числе, и партий. Но лично мне не нравится позиция «выживать». Нужно принять, что условия жизни изменились, и адаптироваться. Те, кто сможет это сделать, получат шанс не только выжить, но и развиваться.

ВЛАДИМИР КАРПОВ,

руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Новосибирской области:

— В условиях острого кризиса большинство всегда консолидируется вокруг действующей власти по принципу «не было бы хуже». Члены и сторонники «Единой России» вовлечены во всевозможные патриотические начинания, вплоть до акций в областях, которые стали субъектами РФ. Конечно, складывается впечатление, что власть и партия власти активно работают. Но если проследить ситуацию за пределами последнего полугода, очевидно: КПРФ упорно на протяжении ряда лет пробивала то, что реализуется сегодня под флагами «ЕР». КПРФ попала в тень, в партийной среде идёт разговор, что нашу повестку перехватывают, а принципиальной, собственной, отграниченной от той же «ЕР», повестки нет. Естественно, это отражается на партии.

Но я уверен: не за горами время, когда люди осознают, чья повестка на самом деле воплощается. Тогда КПРФ получит большую поддержку и динамику развития.

Ресурс у нас небольшой, избирательный процесс требует затрат, но мы не можем пропускать выборы федеральные и местные. Нашим людям сейчас работать труднее, тем не менее мы продолжаем подбор кандидатов, мобилизацию сторонников. Даже если отступаем, это не паническое бегство, а попытка более организованно занять иные позиции.

На отчётных конференциях сейчас один из самых актуальных вопросов: будем ли и в какой форме участвовать в выборах губернатора Новосибирской области. Что касается предыдущих лет, когда представителя КПРФ не было в бюллетене: присутствие в кампании может приобретать скрытые, латентные, формы. Помимо кресла главы области, у нас была не менее значимая задача — победить на выборах мэра. А на два фронта воюют от бесшабашности и нерасчётливости. Мыслящее и опытное ядро ставит правильные цели.

ИГОРЬ УКРАИНЦЕВ,

депутат Горсовета Новосибирска, лидер новосибирского отделения «Зелёных»:

— Мы занимаемся тем же, чем и в межвыборный период: субботники, добрососедские мероприятия, высадки деревьев. С началом СВО добавились задачи: с коллегами по «Лиге эффективности» собирали тёплые вещи для военных, отправили их на передовую. Получили большой отклик, планируем продолжать. Целенаправленно помогаем нашим активистам, которые попали под мобилизацию.

Спецоперация не повлияла ни на отток, ни на приток новых лиц в региональном отделении. Но все наши члены мобилизовались, в том смысле, что стали более ответственно подходить к общественной деятельности.

«Зелёные» пропустили довыборы в Новосибирской области, потому что на территориях, где они проходили, у нас нет действующих отделений. Но на барабинском округе мы поддержали самовыдвиженца Константина Терещенко, который получил достойный результат по итогам кампании в Заксобрание.

Надеюсь, что выборы в будущем состоятся, мы планируем в них участвовать. Но пока не готовимся: стопроцентной концентрации внимания требуют задачи сегодняшнего-завтрашнего дня. Заглядывать на несколько лет вперёд необходимости нет.