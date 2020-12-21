Эдуард Кожемякин стал председателем правления новосибирского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Бывший владелец сети магазинов «Крепость» и экс-депутат горсовета Новосибирска Эдуард Кожемякин возглавил правление «Партии пенсионеров» в Новосибирской области. Это произошло 4 декабря на общем собрании местных партийцев.

Предшественник Кожемякина на этом посту, учредитель регионального отделения, Сергей Зимнухов, сложил полномочия и вышел из партии.

На выборах в сентябре 2020 года «Партия пенсионеров» преодолела 5-процентный барьер и провела в Заксобрание двоих представителей – пенсионерку Галину Бизяеву и предпринимателя Александра Аверкина. Всего в Новосибирской области у «Партии пенсионеров» 57 депутатов в представительных органах разных уровней.

Корреспонденту «Континента Сибирь» Эдуард Кожмякин рассказал, что партия собирается участвовать в кампании в Госдуму 2021 года, в том числе, выставить своих представителей по всем одномандатным округам в Новосибирской области. По словам лидера отделения, имена будущих кандидатов называть «пока преждевременно». Он отметил, что среди них точно будет депутат Заксобрания Александр Аверкин «может быть по списку, может быть по округу».

Эдуард Кожемякин был депутатом горсовета Новосибирска с 2001 по 2015 годы. В начале 2000-х один представлял фракцию «Единая Россия» в ГС. Баллотировался от ЕР в ГС в 2010 году, в 2005 – как самовыдвиженец. В 2003, также от ЕР, шел по одномандатному округу в Госдуму, занял третье место после Святослава Насташевского и строчки «против всех». В 2014 году он вышел из ЕР. В 2020 году на выборах в Заксобрание Новосибирской области имя Кожемякина фигурировало в списке «Партии пенсионеров».

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