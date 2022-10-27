Авто с пробегом, новые «китайцы», «корейцы» или отечественные марки: какой выбор сделать?

За последние годы существенно изменилась конфигурация авторынка. В условиях пандемии и связанных с ней ограничений заметно увеличились темпы цифровизации продаж. Маркетплейсы за счет активного развития и стремительного роста своей аудитории стали значимым каналом и для клиентов, и для дилеров. Уход европейских и японских автомобильных брендов в 2022 году освободил рынок для китайских автопроизводителей, и предоставил карт-бланш отечественным маркам. На сегодня уже не остается сомнений, что рынок не будет прежним.

В 2022 году о своем полном уходе с российского рынка официально объявили компании Renault и Nissan. Другие европейские и японские производители пока просто приостановили поставки автомобилей в Россию на неопределенный срок. Корейские автомобильные бренды остались на рынке, но сократили объемы. Российские марки пострадали меньше других, а китайские более, чем в 2 раза, увеличили свою долю. Такие тренды будут сохраняться и дальше. Компании, которые максимально воспользуются текущими возможностями, и будут определять рынок в будущем.

Какие возможности есть у покупателей в сложившейся ситуации? Среди новых автомобилей можно рассмотреть модели китайских и корейских производителей, а также продукцию отечественных заводов. Альтернативой может служить параллельный импорт автомобилей европейских и азиатских марок. Однако здесь стоит понимать, что несмотря на активное обсуждение этой темы в СМИ, на сегодня пока никто из дилеров не выстроил долгосрочный канал поставок, который мог бы полностью обеспечить весь спрос и компенсировать обычный импорт. Кроме того, к моделям, поставляемым по схеме параллельного импорта, сохраняются вопросы по документальному оформлению, степени адаптации автомобилей к российским условиям эксплуатации, гарантийному обслуживанию и конечной стоимости.

Наиболее привлекательной альтернативой могут служить автомобили с пробегом. За 3 квартала этого года количество их регистраций в Сибири, по данным «Автостат Инфо», сократилось лишь на 5,4% в то время, как по новым автомобилям эта цифра составила 60%. Таким образом, этот сегмент пострадал в значительно меньшей степени. Преимуществами покупки автомобилей с пробегом можно считать их доступность, широкий выбор, быстроту сделки, сравнительно приемлемые цены – на любой кошелек. Но все это имеет смысл только при обращении к надежным компаниям с хорошей репутацией, давно работающим на рынке. Одной из таких компаний является сеть центров по продаже автомобилей с пробегом «М53», представленная в Кемерово и Новокузнецке. Сегодня «М53» – крупнейший автомобильный хаб Кузбасса со складом более 500 автомобилей, от экономичных седанов до премиальных внедорожников. Компания занимается не только выкупом и продажей авто с пробегом, но и постановкой автомобилей на комиссию, оказывает услугу «авто под заказ». В этом месяце сеть автосалонов запустила собственный мультибрендовый сервис под маркой «М53». Бесспорное преимущество компании честность перед клиентами всегда и во всем, а также юридическая чистота сделки и технической экспертизы.

Тем покупателям, которые нацелены на приобретение новых автомобилей, целесообразно обратить внимание на модели отечественных марок, в первую очередь УАЗ. Внедорожники этого бренда успешно себя зарекомендовали в Сибири – в них можно чувствовать себя уверенным на любой дороге и за ее пределами. УАЗ отличает высокая доступность как автомобилей, так и запасных частей, низкая стоимость сервисного обслуживания и ремонта. С учетом этих обстоятельств у УАЗов в настоящее время на авторынке нет прямых конкурентов. Убедиться в этом можно, посетив «УАЗ-Центр Кемерово». Официальный дилер УАЗ в Кузбассе предлагает тест-драйв всего модельного ряда УАЗ, выгодные программы приобретения* от производителя, льготные условия* по государственным программам автокредитования и специальные корпоративные возможности для организаций любой формы собственности.

Наибольшую динамику по приросту среди новых автомобилей демонстрируют китайские бренды — за два неполных года их рыночная доля в России выросла с 3% до 14%. Сегодня каждый шестой новый автомобиль, зарегистрированный в Сибири в 2022 году, оказался китайским. Если раньше автомобили из Поднебесной уступали корейским и японским моделям, то теперь и по дизайну, и по оснащению, и по своим характеристикам китайские автомобили ни в чем не уступают. Их характерной чертой стало предоставление максимального количества опций за свою стоимость. Не удивительно, что если в 2020 году в России, по данным «Автостат Инфо» было зарегистрировано 12 тыс новых автомобилей CHERY, то год спустя — 42 тыс, а за 3 квартала 2022 года уже 21,8 тыс. При этом на 1 месте среди китайцев бренд CHERY и его флагманская модель CHERY Tiggo 7 PRO. По мнению экспертов, CHERY имеет все шансы сохранить свои темпы роста и стать самым популярным иностранным автомобильным брендом в России. Об этом свидетельствуют результаты последних месяцев.

Приобрести автомобили этой марки можно в новом «Чери Центре Ай-Би-Эм Юг» на Терешковой, 62, который открылся в июле 2022 года в Кемерове. В нем представлен весь модельный ряд CHERY, действуют фирменные кредитные программы*, 7-летняя гарантия производителя, и предоставляется рассрочка* под 0%. Благодаря запущенному в Сибири в 2022 году общероссийскому складу, у марки нет проблем и со своевременной поставкой запчастей.

Обратить свое внимание стоит и на корейскую марку Kia. За последние десять лет она плотно обосновалась в топ-3 брендов по продажам в России и непосредственно Сибири. Автомобили Kia успешно себя зарекомендовали на рынке и стали ориентирами для конкурентов в своих размерных классах, будь то Rio или Sportage. Важным является то, что марка не стоит на месте – происходящие изменения в позиционировании можно заметить, как минимум по новой философии, объявленной в 2021 году.

Также важным является то, что на сегодня автомобили Kia по данным «Автостат», отличает высокая остаточная стоимость владения. Это дает возможность быть уверенным в сохранности своих вложений и ликвидности автомобиля через пару лет.

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации не стоит ожидать падения цен на автомобили. Напротив, есть предпосылки к их дальнейшему росту. Поэтому, резюмируя, сейчас лучшее время, чтобы приобрести автомобиль для каждодневного использования или вложить свободные деньги, чтобы спасти их от обесценивания. В компании «Ай-Би-Эм» уже более 17 лет помогают покупателям приобрести правильный и нужный автомобиль, исходя из их потребностей, и приглашают в гости, чтобы убедиться в этом лично.

«Киа Центр Кемерово — Север», г. Кемерово, пр. Притомский, 20, 8(3842)680-280 kia-kem.ru

«Киа Центр Кемерово — Юг», г. Кемерово, ул. Терешковой, 62, 8(3842)680-081 kia-kem.ru

«УАЗ -Центр Кемерово», г. Кемерово, ул. Баумана, 57Б, 8(3842)680-680 uaz-centerkemerovo.ru

«Чери Центр Ай-Би-Эм Юг», г. Кемерово, ул. Терешковой, 62, 8(3842)900-262 abm-chery.ru

Сеть автомобильных торговых центров «М53», г.Кемерово, ул.Терешковой, 62 8(3842)680-068 m53.ru

Сеть автомобильных торговых центров «М53», ул.Баумана, 57Б 8(3842)680-068 m53.ru

Сеть автомобильных торговых центров «М53», г. Новокузнецк, ул. Димитрова, 8а, 8(3842)680-068 m53.ru

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