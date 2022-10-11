Что станет с сибирскими дилерами Nissan после ухода марки из России?

Японская компания Nissan 11 октября объявила об официальном уходе с отечественного рынка. Свой российский бизнес она продала Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ». По данным Минпромторга РФ осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти будет «АВТОВАЗ».

«В ходе продажи все операции компании Nissan, осуществляемые в России через ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (Ниссан Россия), будут переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием», – говорится в официальном сообщении Nissan, разосланном СМИ. Стоит отметить, что на сегодня «Ниссан Мотор РУС» является дистрибьютором на территории России брендов Nissan и Infiniti.

Ожидается, что продажа будет оформлена в ближайшие недели после получения разрешений соответствующих государственных органов. По условиям продажи компания Nissan вправе осуществить обратную покупку компании и бизнеса в течение последующих шести лет. Единовременные убытки компании Nissan в связи с уходом с рынка оцениваются самой компанией примерно в 100 миллиардов иен.

Стоит отметить, что ранее по аналогичной схеме из России ушел бизнес-партнер Nissan – французская компания Renault. Как уточнил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в России, а также поставлять запчасти к этим автомобиля отныне будет «АВТОВАЗ».

По данным «Автостат Инфо», за 3 квартала 2022 года в СФО было зарегистрировано 1178 новых автомобилей Nissan (-58,2%), из них 220 в Новосибирской области и 113 в Красноярском крае.

В настоящее время в Сибири работает 10 дилерских центров Nissan. Речь идет о компаниях «Эксперт-НСК» (Новосибирск), «Сибирские Моторы» (Новосибирск), «КЛЮЧАВТО» (Омск), ГК «Арсенал» (Красноярск), «Агат-Авто» (Иркутск, Братск), «Картель-Авто» (Кемерово), «Флай Моторс» (Новокузнецк), «АНТ» (Барнаул), а также «Астра Моторз» (Томск), который был открыт в 2020 году.



Сибирские дилеры Nissan, опрошенные «Континентом Сибирь», в настоящее время ждут дополнительной информации от дистрибьютора марки. «Мы пока не можем дать комментарий, поскольку официальной информации от Nissan дилерской сети пока не поступало», – отметили в компании «Эксперт НСК» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).

«Точной информации пока нет. Но мы безусловно сохраним обслуживание автомобилей марки Nissan. Что касается продаж, то все будет зависеть от того, будут ли поставки», – отметил «Континенту Сибирь» генеральный директор и совладелец «Сибирских Моторов» (официальный дилер Nissan, Infiniti в Новосибирске) Олег Манушевич.

Коммерческий директор и совладелец ГК «Агат-Авто» (официальный дилер Nissan в Братке и Иркутске) Эдуард Борисов также подтвердил продолжение обслуживания и продаж автомобилей марки Nissan. По его словам, оператором по гарантии и поставке запчастей будет «АвтоВАЗ», как и анонсировалось Минпромторгом РФ.

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