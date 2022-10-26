Батальон «Вега» будет вести подготовку в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что подготовка бойцов элитного батальона «Вега» будет проходить на территории региона. Бойцы полностью экипированы за счет областного бюджета и средств предпринимателей.

«Батальон, который сейчас создается, вошел в штат воинской части, которая находится в Новосибирской области. Подготовка бойцов будет вестись в нашем регионе. Они будут по-настоящему сибиряками, представителями региона. Штат уже утвержден, и с сегодняшнего дня идет зачисление бойцов. Все желающие могут обратиться к Андрею Панфёрову (руководителю батальона) или к местным военкомам. Батальон будет полностью экипирован за счет средств предприятий, бюджета области», — рассказал Андрей Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск» от 26 октября.

Губернатор заявил, что закупки необходимых товаров производится за счет средств предпринимателей и бюджета региона.

«Что касается наших именных подразделений, то это лицо Новосибирской области. Мы берем на себя дополнительные обязательства. Мы покупаем специальное оборудование, чтобы наши бойцы выглядели достойно», — добавил глава региона.

Напомним, что ранее вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров рассказывал «Континенту Сибирь» почему именной добровольческий батальон Новосибирской области называется «Вега», кого в него набирают, и какие задачи будет выполнять подразделение. На сегодня в отряде состоит порядка 200 жителей региона, а набор продлится до конца первой декады ноября.