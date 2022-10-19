В Новосибирской области будет сформирован элитный батальон «Вега»

В Новосибирске начато формирование третьего батальона добровольцев для участия в спецоперации. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира в соцсетях 18 октября. По его словам, это связано с большим количеством поступивших заявок. Речь идет об элитном батальоне «Вега» под руководством первого вице-спикера Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панфёрова.

«На фоне мобилизации у нас появилась вторая волна добровольцев. Многие мужчины с хорошим военным опытом говорят – мы не хотим отсиживаться дома, мы пойдем служить. Поэтому было принято соответствующее решение, оно согласовано с министерством обороны РФ. Сегодня идет формирование еще одного добровольческого батальона – именного батальона от Новосибирской области», – заявил губернатор.

Командиром батальона назначен Андрей Панфёров – военнослужащий 67-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ВС РФ, подполковник ГРУ в отставке. Он окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище, учился в Военно-дипломатической академии ГШ ВС РФ в Москве. В настоящее время Андрей Панфёров является вице-спикером Законодательного собрания Новосибирской области. Напомним, что в сентябре он говорил «Континенту Сибирь» о том, что подал рапорт об участии в спецоперации. Отвечая на вопрос журналистов, отпустит ли региональный парламент своего первого вице-спикера участвовать в спецоперации, председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив сказал: «Таких людей, как Панфёров, трудно удержать. Я уверен, что он будет достойно защищать нашу Родину, как он это делал в других кампаниях».

По словам Андрея Травникова, желающие вступить в батальон могут обратиться в районные военкоматы, либо лично к Андрею Панфёрову.

Напомним, что Андрей Травников в ходе прямого эфира также отметил, когда закончится мобилизация в Новосибирской области.