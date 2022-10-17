На встрече бизнес-клуба НГУЭУ обсудят, чем на самом деле должен заниматься собственник бизнеса

26 октября Высшая школа бизнеса НГУЭУ проведет встречу бизнес-клуба, где собственник инновационной компании NPM Group Сергей Бучик поделится накопленным опытом эффективного управления и личным видением, чем должен заниматься владелец бизнеса. Участие бесплатно.

Что такое владельческий контроль?

Чем на самом деле должен заниматься собственник бизнеса?

Как передать управление компанией профессиональным менеджерам?

Эти и другие вопросы, касающиеся роли и функционала менеджера, обсудят на октябрьской встрече бизнес-клуба НГУЭУ «Обязанности владельца бизнеса».

Спикером выступит Сергей Бучик — предприниматель, собственник инновационной высокотехнологичной компании NPM Group, которая с 1997 года разрабатывает и производит устройства розлива и IT продукты для бизнеса, создатель и идеолог программного продукта для управления бизнесом «Радиус»; бизнес-тренер.

К участию приглашаются руководители, собственники компаний и те, кто хочет ими стать.

Участие бесплатно, регистрация доступна на сайте.

Дата и время: 26 октября 2022 г., 18.30-20.30

Место: г. Новосибирск, ул. Каменская, 52/1, 5 корп., ауд. 5 – 316

Телефоны для справок: +7 (923) 259-17-71 (Елена), + 7 (923) 788-88-39 (Анна)

Бизнес-клуб Высшей школы бизнеса НГУЭУ – нетворкинг-площадка для профессиональных менеджеров, собственников бизнеса и тех, кто стремится ими стать. Встречи клуба проходит в формате свободного выступления спикера дня, обсуждения тезисов, общения членов клуба. Участие в заседаниях клуба бесплатно.

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