Омбудсмен не обнаружила нарушений в новосибирском военном училище, где умерло два мобилизованных

Уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева не нашла нарушений в Новосибирском высшем военном училище (НВВКУ), где ранее были найдены тела двух мобилизованных.

Об отсутствии нарушений в содержании военного училища сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева ТАСС 14 октября. Напомним, что ранее 4 и 7 октября в центре формирования личного состава в НВВКУ были обнаружены тела двух мобилизованных граждан. Причина несчастных случаев не известна, работу ведут правоохранительные органы.

«По телефону горячей линии аппарата уполномоченного по правам человека в Новосибирской области было принято порядка 10 звонков граждан (в основном родственников мобилизованных) о ненадлежащем питании, неорганизации бытовых условий, боевой подготовки, медицинского обеспечения, непроведении медицинских комиссий. <…> В ходе поездки было установлено, что поступившие сообщения не обоснованы. В НВВКУ обеспечено консультирование военнослужащих и оказание помощи по всем возникающим вопросам», — разъяснила ТАСС Нина Шалабаева.

Также она сообщила, что по вопросам мобилизации к ней обратилось 144 человека. Большинство вопросов касалось нарушений прав граждан. 36 обращений были направлены в военный комиссариат Новосибирской области, где они находятся на стадии рассмотрения.

Напомним, что ранее депутаты Заксобрания Новосибирской области посетили НВВКУ и оказали поддержку призванным.