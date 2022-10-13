Депутаты новосибирского Заксобрания поддержали военнослужащих в мобилизационном пункте

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вместе с депутатами регионального парламента Валерием Ильенко и Виталием Новосёловым ознакомились с условиями пребывания военнослужащих в мобилизационном пункте Новосибирского высшего военного командного училища.

Начальник Новосибирского высшего военного командного училища Сергей Марковчин показал депутатам, в каких условиях проживают и тренируются мобилизованные, сообщает пресс-служба Заксобрания региона 13 октября.

Парламентарии, в частности, ознакомились с работой консультационного пункта и пункта вакцинации от коронавируса, которые открыты на территории учреждения, а также развёрнутого в короткие сроки палаточного городка.

«Народ и армия едины!» – подчеркнул глава училища во время экскурсии.

Как сообщили депутатам военнослужащие, оборудование и питания у всех хватает, а настрой у них боевой.

«Встреча с начальником училища, с мобилизованными ребятами показала, что оптимизм и русский дух здесь очень сильны. Мы не услышали ни одного негативного слова. Конечно же, хотели уточнить, кто в чём нуждается. Нам говорили: поддержите морально! Не верьте слухам! Если кто-то желает посмотреть, как живут ребята, приезжайте и смотрите. Много сделано уже, предстоит сделать ещё больше», — отметил по итогам встречи с мобилизованными Валерий Ильенко.

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив после мероприятия рассказал, что депутаты встретились в пункте сбора мобилизованных с военнослужащими из разных уголков региона, в том числе из Мерети, Сузуна, Черепаново, Искитима и Бердска. Спикер отметил, что парламентариев порадовал их настрой.

«Договорились, что после победы вместе поедем на охоту. А сейчас для людей, которые идут на специальную военную операцию, мы должны сделать всё. Чтобы их семьи не знали никаких проблем, чтобы их дети были обеспечены. Чтобы были доступны все меры социальной поддержки. Мы утвердили их на сессии. Нужно все сделать быстро и довести до адресатов в самые кратчайшие сроки. А ребятам – только победы!» – сказал Андрей Шимкив.

Как отметили в пресс-службе Заксобрания Новосибирской области, с начала военной спецоперации областные депутаты приобретали для военнослужащих медикаменты, аптечки, медицинские средства, экипировку и оборудование, дроны и оптические прицелы, радиостанции и ноутбуки.

Кроме того, за счёт депутатов регионального парламента были дополнительно бронированы машины 24-й отдельной бригады специального назначения и отремонтирован пункт приёма личного состава областного военкомата.

Денежную помощь по инициативе депутатов собирали на предприятиях и в организациях, в том числе – в аппарате Законодательного собрания. Также на избирательных округах были организованы пункты сбора гуманитарной помощи военнослужащим.

«Многое делаем не публично, не для огласки. Это правильно, наверное: после победы всё учтём, расскажем. А сейчас надо просто делать. Своих не бросаем», — отметил во время посещения мобилизационного пункта Денис Субботин.

Напомним, в начала октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о том, что основные бытовые условия для подготовки мобилизованных в регионе созданы.