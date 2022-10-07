В новосибирском пункте сбора мобилизованных умер второй призывник

Юлия Моисеева
 
полиция
Фото Михаила Перикова

В центре формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище погиб мужчина. Это уже второй трагический случай на территории пункта сбора призывников в областном центре.

О нахождении тела на территории училища сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева информагенству ТАСС 7 октября.

4 октября омбудсмен сообщала о смерти ещё одного военнослужащего. По словам Шалабаевой, инцидент произошёл в том же пункте сбора. По этому факту проводится доследственная проверка.

Причины обоих трагических случаев неизвестны.

Напомним, что на территории пункта сбора мобилизованных в Новосибирском высшем военном командном училище работает консультационный пункт для призывников.

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