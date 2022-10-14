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Подземные толчки в Сибири продолжились в Иркутской области
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Ещё одно уголовное дело о строительстве онкодиспансера заведено в Сибири
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Гендиректору «Экологии-Новосибирск» нашли замену
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У китайской марки CHERY откроется третий дилер в Алтайском крае
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Задолженность населения перед «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в сентябре снизилась на 23,8%
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В Сибири назвали лучшие рестораны
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Около 430 мобилизованных в Новосибирской области вернулись домой
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В НГУ предложили новосибирским аграриям оснастить свои производства системами видеоаналитики
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В Новосибирске до 2033 года появится новый жилой микрорайон в Калининском районе
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В Новосибирске не разрешили строить высотку напротив бывшего спорткомплекса Soccer Arena
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Конфликт вокруг назначения директора Института математики СО РАН вступил в новую фазу
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В Новосибирской области впервые названы 50 лучших учителей информатики
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Андрей Травников оценил развитие производства Улыбинской птицефабрики в Новосибирской области
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В регионе стартовали работы на всех долгостроях, достраиваемых по соглашению с ППК «Фонд»
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Порадовать мобилизованных и детей: мэр рассказал, как спецоперация отразится на новогодних праздниках в Новосибирске
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Депутаты новосибирского Заксобрания поддержали военнослужащих в мобилизационном пункте
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Мэр Новосибирска предложил создать в регионе особую экономическую зону
Cовладелец и управляющий партнер компании по проектированию и ремонту коммерческих помещений «Молодые Строители Сибири»
Управляющий ООО "Уроки налоговой схемотехники"
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
Руководитель юридического сервиса для малого бизнеса 1U
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