Коттедж-мозаику продают в Новосибирске за 75 миллионов рублей

Юлия Моисеева
 
коттедж
Фото: N1.ru

В Новосибирске выставлен на продажу элитный коттедж, построенный в необычном стиле и инкрустированный многочисленными мозаичными вставками. Объект, оцененный в 75 миллионов рублей, находится в районе Дачного шоссе.

Как заявляет автор объявления на N1.ru, дом расположен в 15 минутах езды от площади Калинина.

В коттедже четыре этажа – два основных, а также подземный и мансардный. Площадь здания составляет 450 квадратных метров, площадь прилегающего участка – 12,02 соток.

Судя по фото в объявлении, в доме имеется бассейн. Также отмечается, что помещения подключены к водопроводу, газоснабжению и электричеству, а асфальтовая дорога подходит прямо к воротам здания.

Коттедж-мозаику продают в Новосибирске за 75 миллионов рублей - Фотография
Фото: N1.ru

Дом выстроен из кирпича. Необычным дизайном строение напоминает объекты испанского архитектора Антонио Гауди, известного проектом недостроенного Храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне. Творчество Гауди относят к модернизму, однако искусствоведы отмечают индивидуальный характер его работ.

Напомним, в Новосибирске также выставили на продажу объекты закрывшейся телевизионной станции «Мир».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  