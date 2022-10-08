Коттедж-мозаику продают в Новосибирске за 75 миллионов рублей

В Новосибирске выставлен на продажу элитный коттедж, построенный в необычном стиле и инкрустированный многочисленными мозаичными вставками. Объект, оцененный в 75 миллионов рублей, находится в районе Дачного шоссе.

Как заявляет автор объявления на N1.ru, дом расположен в 15 минутах езды от площади Калинина.

В коттедже четыре этажа – два основных, а также подземный и мансардный. Площадь здания составляет 450 квадратных метров, площадь прилегающего участка – 12,02 соток.

Судя по фото в объявлении, в доме имеется бассейн. Также отмечается, что помещения подключены к водопроводу, газоснабжению и электричеству, а асфальтовая дорога подходит прямо к воротам здания.

Дом выстроен из кирпича. Необычным дизайном строение напоминает объекты испанского архитектора Антонио Гауди, известного проектом недостроенного Храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне. Творчество Гауди относят к модернизму, однако искусствоведы отмечают индивидуальный характер его работ.

Напомним, в Новосибирске также выставили на продажу объекты закрывшейся телевизионной станции «Мир».