В Новосибирске выставили на продажу территорию закрывшейся телестанции

Земельный участок в Ленинском районе, на котором располагалась закрывшаяся новосибирская телестанция «Мир», появился в числе объявлений о продаже недвижимости. Его стоимость вместе со зданием и хозяйственными пристройками – 140 миллионов рублей.

Согласно информации в объявлении на сайте N1.ru, участок поделён на два – площадью 1,7 тыс. кв. м и 12,3 тыс. кв. м. Они принадлежат к категории «земель поселений», то есть предназначенных для застройки и развития населённых пунктов.

На территории бывшей телестанции расположены трёхэтажное здание площадью 684 кв. м — как отмечает автор объявления, «в хорошем состоянии», а также гаражный комплекс в 12 боксов, двухэтажный пункт проходной площадью 60 кв. м, склад и металлическая башня.

Новосибирская телестанция «Мир» прекратила вещание в конце 2021 года. В качестве одной из официальных причин назывался переход с аналогового вещания на цифровое – такой формат, по мнению руководства организации, непривычен для целевой аудитории телеканала.

Телекомпания работала с августа 1991 года.

По данным информационной системы Rusprofile, в число учредителей ООО «Телестанция «Мир» входят Олег Иванов, Галина Мясникова, Татьяна Курапова и Геннадий Афанасьев, которым принадлежит 84% акций в равных долях. Владельцем ещё 16% компании является Яков Таубес. До декабря 2021 года 49% уставного капитала общества принадлежало АО «СТС» и 1% — АО «СТС-Регион».

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске выставлен на продажу коттедж вблизи озера в Центральном районе за 79 млн руб.