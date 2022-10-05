Артемий Лебедев похвалил проект «парящей кровли» в новосибирском аэропорту «Толмачёво»

После череды критических высказываний в адрес Новосибирска российский дизайнер Артемий Лебедев позитивно отозвался о городе. Он похвалил необычный проект кровли в реконструируемом аэропорту «Толмачёво».

О проекте «парящей» кровли в новосибирском аэропорту «Толмачёво» Артемий Лебедев сообщил в очередном видео на своём YouTube-канале 5 октября.

«В аэропорту «Толмачёво» появилась «парящая» кровля. Она пока ещё не появилась, она только строится, но уже сейчас видно, что проект будет очень красивый. Завидую Новосибирску, что у него будет такая красота», — сказал дизайнер и блогер.

По словам Артемия Лебедева, проект разработан под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Блогер также предположил, что благодаря объекту в аэропорту будет «хорошая навигация».

В конце мая и начале июня Артемий Лебедев несколько раз раскритиковал Новосибирск в своих видео. По его мнению, мегаполис, в отличие от Красноярска, не заслуживает статуса столичного города.

Напомним, что в новосибирском аэропорту «Толмачёво» с 2019 года проходит комплексная реконструкция. В рамках работ планируется в том числе обновить аэродромный комплекс в составе двух взлётно-посадочных полос. Одну из них предполагается реконструировать в течение 2027-2030 годов.

В июле территориальное управление Росимущества передало перрон и лётное поле аэропорта ведомству Росавиации (ранее они находились в управлении учреждения Минобороны РФ). Предполагается, что это позволит получить финансирование на реконструкцию объектов. В августе стало известно, что на обновление «Толмачёво» поступит 708 млн руб. из федерального бюджета.