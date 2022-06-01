«Мы из «краповых беретов»: новосибирец пригрозил убийством Артемию Лебедеву после скандального высказывания

Директору одноименной студии Артемию Лебедеву поступил звонок с угрозами от жителя Новосибирска после того, как блогер назвал мегаполис «недоразумением» и «лишил» его статуса «столицы Сибири». Мужчина представился обладателем крапового берета и сообщил, что убьёт стриммера.

О реакции на провокационное высказывание Артемий Лебедев рассказал в новом видео на своём YouTube-канале 1 июня.

Блогер заявил, что имеет право говорить всё, что угодно про любой город, в том числе про Новосибирск. Он также рассказал, что помимо различных комментариев на недавнее высказывание о сибирских мегаполисах получил голосовое сообщение с угрозами. Аудиозапись этого сообщения Лебедев включил для своих зрителей.

«Передайте Артемию Лебедеву, что Новосибирск может впрячься за свой город, и лично я, если с ним увижусь, ему будет плохо. За наш город Новосибирск, за то, что он высказался, за его высказывания. Ещё раз: я обещаю, мы – из «краповых беретов», мы его просто убьём, и всё», — сказал абонент, уточнив, записывается ли его речь.

Лебедев сообщил, что отправил аудиозапись в правоохранительные органы, поскольку «никому не позволит оставлять подобные сообщения безнаказанными».

«Я не боюсь за свою жизнь, и, если так получится, что мне придётся умереть за то, что я считал Новосибирск городом-недоразумением, мне будет абсолютно не жалко. И от своих слов я, конечно же, никогда не откажусь», — сказал блогер.

Дизайнер также поставил под сомнение тот факт, что обладатель крапового берета может «звонить в какую-то студию какому-то москвичу и говорить, что он его убьёт, потому что тот считает Новосибирск недоразумением».

В этом же видео Лебедев продолжил критиковать Новосибирск. Он заявил, что мегаполис и вовсе не является городом. Причём, если в предыдущем ролике эта критика так или иначе коснулась отсутствия в Новосибирске большого количества хороших ресторанов, то на этот раз москвич не счёл нужным конкретизировать своё высказывание, сказав, что город «не состоялся» «по самым разным признакам».

«Естественно, я считаю, что столица Сибири – это Красноярск, а Новосибирск, который типа якобы считается столицей Сибири – это город-недоразумение. По самым разным признакам. Во-первых, Новосибирск – это просто не город. У него есть много людей, у него есть много всяких разных душевных параметров, но, к сожалению, как город Новосибирск так и не состоялся. Ему всего сто лет, и там ни разу в жизни не было никого, кто проявил бы какую-то заботу, и кто мог бы сделать из этого города место, которое можно было бы городом назвать», — сказал Артемий Лебедев.

Блогер также отметил, что не считает уничижительные высказывания в адрес Новосибирска оскорбительными для его жителей. По его словам, если не критиковать плохой город, то он никогда не станет лучше.

Напомним, в конце мая на YouTube-канале Артемия Лебедева вышло видео, где блогер, отвечая на вопрос подписчика о том, какой город является «реальной» столицей Сибири – Новосибирск или Красноярск, делает выбор в пользу последнего, а административный центр Сибирского Федерального округа называет «недоразумением». Высказывание дизайнера по просьбе «Континента Сибирь» прокомментировали бывший новосибирский и красноярский губернатор Виктор Толоконский, а также директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков и новосибирский ресторатор Денис Иванов.