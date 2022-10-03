Заключенный колонии в Новосибирске получил срок за дачу взятки

В Новосибирске суд вынес приговор заключенному исправительной колонии. Ему назначили срок за дачу взятки должностному лицу.

Приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины вынес Первомайский районный суд Новосибирска, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Обвиняемый отбывает наказание в ФКУ исправительной колонии № 3 ГУФСИН России по Новосибирской области.

Суд установил, что в мае прошлого года фигурант дела предложил инспектору отдела безопасности исправительного учреждения за 12 тыс. рублей принести ему два мобильных телефона, однако должностное лицо сообщило о случившемся своему руководству.

«В дальнейшем подсудимый передал ему взятку через посредника, что зафиксировали сотрудники правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий», — указано в сообщении.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Вину в совершении преступлений подсудимый признал частично.

Суд признал фигуранта дела виновным и приговорил его к наказанию в виде 3 лет лишения свободы. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, по совокупности с предыдущим приговором мужчины окончательно определено наказание в виде 3 лет 1 дня лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в конце сентября в Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Владимира Нормайкина. Сумма незаконного вознаграждения бывшего чиновника стала самой крупной в 2021 году.