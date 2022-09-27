Экс-заместителю министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области утвердили обвинение во взятках

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Владимира Нормайкина, обвиняемого в получении взяток и отмывании денег.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение фигуранту и направила дело в суд, сообщили в надзорном ведомстве 27 сентября.

Обвинение также утверждено директору коммерческой организации, участвовавшему в правонарушении. В зависимости от своих действий фигурантам вменяются ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах), ч. 1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путём) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, с сентября по декабрь 2020 года Владимир Нормайкин способствовал победе коммерческой компании в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станций водоподготовки в Карасуке. За это он получил от руководителя организации 2 млн руб. Позже глава фирмы передал Нормайкину ещё четыре взятки в размере от 200 до 300 тыс. руб. за общее покровительство по службе, а именно – за устранение административных барьеров в реализации других контрактов. Из них 900 тыс. руб. экс-чиновник потратил на покупку автомобиля Lexus RX-300, предварительно внеся эти средства на банковский счёт дочери.

Как сообщалось, в январе 2021 года на строительство водозаборных скважин и станций водоподготовки в Карасуке был заключён контракт на сумму более 185 млн руб. Победителем стал единственный участник торгов, ООО «Бурсиб-Н». Её директором на тот момент являлся Николай Бабенко, а учредителем — Василий Долгов.

Вину в правонарушении фигуранты признали. На их имущество наложен арест.

Уголовное дело передано в Заельцовский районный суд Новосибирска.

Экс-замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин был задержан по подозрению в получении взяток в октябре прошлого года. Как отмечали в областной прокуратуре, общая сумма незаконного вознаграждения бывшего чиновника стала самой крупной в 2021 году, составив 2 млн 5 тыс. руб.