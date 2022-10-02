Глава Иркутской области и сотрудники красноярской администрации проверили условия содержания мобилизованных в Новосибирске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и сотрудники администрации Красноярска оценили условия в учебных частях Новосибирска, где проходит боевое слаживание мобилизованных из нескольких сибирских регионов.

Вечером 1 октября глава Иркутской области Игорь Кобзев побывал на территории Новосибирского высшего военного командного училища, где собраны в том числе мобилизованные иркутяне. Ранее губернатору поступали жалобы на условия содержания призывников.

Губернатор отметил, что военную форму пока получили не все мобилизованные, но это вопрос, по словам Кобзева, будет решён в ближайшее время. Жалобы на размещение призывников в доме культуры, сообщает глава региона, «отработали с руководством училища».

«Понимаю, парни недовольны. Всё решаем. Большой наплыв мобилизованных. Возникают накладки. Договорились, что ситуацию исправят в кратчайшие сроки. Проговорили все моменты с начальником училища, генерал-майором Сергеем Григорьевичем Марковчиным», — говорится в сообщении Игоря Кобзева в Telegram.

Глава региона отметил, что к размещению мобилизованных в палаточном городке у него претензий нет. При этом, по словам Игоря Кобзева, возникающие там «бытовые ситуации решаются».

«По всему, что касается ребят размещенных в Новосибирске ответственный — начальник ОГКУ «Центр ГО и ЧС» Константин Юрьевич Дроздов. Его телефон — 8(914) 895-05-51», — также отмечается в сообщении Игоря Кобзева.

Красноярские власти отправились в Новосибирск по поручению мэра Красноярска Владислава Логинова, сообщает Telegram-канал администрации города.

«Условия нормальные, кормят ребят хорошо, всех переодели в военную форму. Настрой у наших парней позитивный, сегодня собираются идти в баньку. Все держатся вместе, дружно», — отметил начальник мобилизационного отдела Николай Ивченко, проверяя условия содержания красноярцев в новосибирском пункте собора мобилизованных вечером 1 октября.

Представители красноярской администрации также отправились с проверкой условий содержания мобилизованных жителей своего региона в Омск.

Напомним, что о планах Игоря Кобзева побывать с проверкой в пункте сбора мобилизованных в Новосибирске сообщалось в пятницу, 30 сентября. В тот же день в регионе был введён запрет на продажу алкогольных напитков вблизи таких пунктов. В частности, для Новосибирского высшего военного командного училища, на территории которого собраны в том числе мобилизованные иркутяне, протяжённость участка, где исключена торговля спиртным, составила тысячу метров.