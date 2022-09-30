Новосибирские власти ввели запрет на продажу алкоголя вблизи пунктов сбора мобилизованных граждан

В Новосибирской области ввели запрет на розничную продажу алкогольной продукции возле пунктов сбора мобилизованных граждан. Исключение составляет продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Соответствующее постановление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова опубликовано на сайте правительства региона. Отмечается, что запрет действует на территории Новосибирской области на период проведения частичной мобилизации.

«Запретить розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания <…> на территориях, прилегающих к местам расположения пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов <…>, федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирское высшее военное командное училище» министерства обороны Российской Федерации», — указано в документе.

Согласно постановлению, запрет на продажу алкоголя распространяется на прилегающие территории к местам пунктов сбора граждан на 300 метров, Новосибирского высшего военного командного училища — 1 тыс. метров. На территории последнего находятся мобилизованные граждане, в том числе, жители Иркутской области.

Напомним, ранее власти Новосибирской области опубликовали список мер социальной поддержки мобилизованных граждан. Они касаются семей жителей региона, попавших под частичную мобилизацию.