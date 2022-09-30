Глава Иркутской области приедет в Новосибирск для проверки условий размещения мобилизованных

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверит места проживания мобилизованных жителей региона в Новосибирске. Ранее родные мобилизованных сообщили о неудовлетворительных условиях размещения граждан.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев намерен отправиться в Новосибирск и Кемеровскую область для проверки условий размещения мобилизованных жителей региона. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона. Поездки запланированы в ближайшие выходные.

«Планирую лично приехать в Новосибирск, чтобы посмотреть, как обустроены места проживания наших парней. Проеду и в Кемеровскую область, где также будет размещена часть ребят», — указано в сообщении.

Глава региона отметил, что получает много фотографий и видео от родственников мобилизованных жителей региона, которые находятся в Новосибирске. «Жены, матери пишут об условиях размещения призванных. Да, многие живут в палатках, но нужно понимать, что армия и фронт — не отель», — написал Игорь Кобзев.

Он также добавил, что созвонился с руководителем Новосибирского высшего военного командного училища, в котором находятся мобилизованные жители региона. Начальник училища заверил, что «все идёт в рабочем порядке».

Отметим, ранее жители Иркутской области сообщали в телеграм-канале губернатора об условиях размещения мобилизованных граждан. В частности, один из пользователей мессенджера написал в комментариях к сообщениям главы региона о том, что люди спят «на креслах», а кто-то — на полу.

«У меня муж сейчас в Новосибирске, сказал разместили в актовом зале, утром будет всё известно. Спят, кто, где и как придется», — указано в одном из комментариев.

Глава региона высказал уверенность о том, что что все трудности по размещению — временные. «Понимаю, вы беспокоитесь за своих родных, лично все проверю и во все вникну. <…> На решение текущих проблем настроен не только я, но и руководство училища», — отметил Игорь Кобзев.