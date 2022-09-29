Условный срок получил гендиректор фирмы за хищение средств аэропорта в Сибири

В Красноярском крае суд вынес приговор гендиректору ООО «ЭлектроСтиль» по делу о мошенничестве. Фигурант похитил более 5 млн рублей средств, принадлежащих ООО «Аэропорт «Норильск».

В Красноярском крае суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении генерального директора ООО «ЭлектроСтиль». Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в августе 2020 года ООО «Аэропорт «Норильск» и ООО «ЭлектроСтиль» заключили договор подряда на установку мобильного гаража для техники по обслуживанию судов. Стоимость составила более 49 млн рублей. Отмечается, что фирма выполнила работы по договору не в полном объеме и ненадлежащего качества, однако руководитель организации организовал подготовку документов, которые содержали ложные сведения.

«Указанные документы обвиняемый предоставил в ООО «Аэропорт «Норильск», введя в заблуждение работников данного предприятия относительно реального выполнения условий договора», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На основании представленных документов специалисты была произведена оплата в полном объеме. В результате фигурант дела похитил более 5 млн рублей, принадлежащих ООО «Аэропорт «Норильск».

Напомним, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Вино в содеянном гендиректор фирмы признал в полном объеме.

Суд признал виновным фигуранта дела в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске суд рассмотрит материалы уголовного дела о нападении на аэрокомплекс Free Fly в июле 2021 года. Ущерб от действий фигурантов дела составил 900 тыс. рублей.