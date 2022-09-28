В Новосибирске суд рассмотрит дело о нападении на аэрокомплекс Free Fly

В Новосибирске суд рассмотрит материалы уголовного дела о нападении на аэрокомплекс Free Fly в июле прошлого года. Ущерб от действий обвиняемых составил 900 тыс. рублей.

Фигурантами уголовного дела стали 5 жителей Новосибирска, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст.163 УК РФ (вымогательство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).

По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемые прибыли в аэрокомплекс Free Fly, где высказали угрозу применения насилия его владельцу. Они потребовали систематически передавать им деньги за право осуществлять коммерческую деятельность.

«Не получив желаемого, в июле 2021 года обвиняемые вновь прибыли в помещение спортивного клуба, где стали уничтожать и повреждать находящееся там имущество, чем причинили владельцу значительный ущерб на сумму 900 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал «Континент Сибирь», нападение на аэрокомплекс было совершено 14 июля. Неизвестные разгромили технику и аэротрубу, парализовав деятельность фирмы почти на два месяца. Источники издания сообщали, что разгром спортивного клуба совершили 6 человек.

По данным прокуратуры, обвинение предъявлено мужчинам в возрасте от 27 до 48 лет, из которых четверо— ранее судимые. Уголовное дело в отношении еще одного обвиняемого выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчин утвердил заместитель прокурора Железнодорожного района Новосибирска Алексей Малюков. Материалы дела направят в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существ. Вину в совершении преступлений обвиняемые не признали.

«По делу потерпевшим заявлен гражданский иск, на имущество обвиняемых наложен арест», — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Усть-Илимске Иркутской области молодой человек устроил стрельбу в военкомате. В результате происшествия был ранен военный комиссар. Пострадавшего экстренно отправили в Иркутск для оказания медицинской помощи.