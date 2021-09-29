В Новосибирске задержали предположительно причастных к нападению на аэрокомплекс FreeFly. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердил директор аэрокомплекса FreeFly Николай Чичканов.

Напомним, что нападение на FreeFly было совершено 14 июля: в аэрокомплекс ворвались неизвестные с топорами и разгромили технику и аэротрубу, парализовав деятельность компании почти на два месяца. Угрозы директору аэрокомплекса FreeFly Николаю Чичканову поступали еще за несколько месяцев до разгрома – тогда неизвестные требовали передать им часть права на имущество.

По данным источника «Континента Сибирь», знакомого с ситуацией, 6 человек, совершившие разгром аэрокомплекса, находятся в СИЗО. Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердил директор аэрокомплекса FreeFly Николай Чичканов, однако отказался от подробных комментариев, добавив, что со стороны правоохранительных органов ему практически ничего не сообщается, так как следствие еще идет.

В настоящее время проверяется версия о возможной причастности к нападению конкурентов FreeFly. Напомним, что на сегодня в Новосибирске в рассматриваемой сфере работает два клуба: сам FreeFly, а также Fly Surf, управляющим которого является Владислав Синютин.

Официальных подтверждений задержания нападавших на клуб FreeFly пока нет. «Континент Сибирь» направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области и будет следить за дальнейшим развитием событий.