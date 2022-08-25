В Красноярском крае гендиректор компании «ЭлектроСтиль» предстанет перед судом по делу о мошенничестве. Главу фирмы обвинили в хищении более 5 млн рублей у аэропорта «Норильск».

В Красноярском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ЭлектроСтиль». Его обвинили в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в августе 2020 года между ООО «Аэропорт «Норильск» и ООО «ЭлектроСтиль» был заключен договор подряда на установку мобильного гаража для техники по обслуживанию судов стоимостью более 49 млн рублей. Компания выполнила работы не в полном объеме и ненадлежащего качества, однако фигурант дела организовал подготовку документов, содержащих ложные сведения об объемах выполненных работ, количестве и стоимости фактически использовавшихся материалов.

«Указанные документы обвиняемый предоставил в ООО «Аэропорт «Норильск», введя в заблуждение работников данного предприятия относительно реального выполнения условий договора. На основании представленных документов была произведена оплата в полном объеме. Таким образом, обвиняемый похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Аэропорт «Норильск» на сумму свыше 5 млн. рублей», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным Норильским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Вину в совершении преступления глава фирмы признал в полном объеме.

Напомним, в мае стало известно о том, что правоохранители возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении экс-замгендиректора по развитию инфраструктуры аэропорта Норильска. Сумма подкупа составила более 14 млн рублей.