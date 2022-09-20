Четыре депутата Минусинского горсовета в Красноярском крае утратили доверие и сдали мандаты

По требованию прокуратуры Красноярского края четверо депутатов Минусинского городского совета лишены своих полномочий. По данным надзорного ведомства, они нарушили антикоррупционное законодательство.

Народные избранники были исключены из состава представительного органа с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Как сообщает красноярское информагентство «Запад-24», речь идёт о Евгении Лунёве (ЛДПР), Юрии Улатове (КПРФ), Дмитрии Черкашине («Единая Россия»), а также самовыдвиженце Геннадии Циплине.

«Установлено, что вопреки требованиям закона четыре депутата Минусинского городского совета депутатов Красноярского края не представили либо представили с нарушением срока справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год», — сообщили в прокуратуре Красноярского края 20 сентября.

Прокуратура внесла представление председателю горсовета, в соответствии с которым депутаты приняли решение досрочно прекратить полномочия четверых коллег.

В надзорном ведомстве отметили, что всего в первом полугодии текущего года по результатам прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности привлечено более 400 публичных должностных лиц, в отношении 12 принято решение о досрочном прекращении полномочий из-за утраты доверия.

Напомним, что в сентябре у новосибирского горсовета появились вопросы к депутату Евгению Прохорову, который, как предполагается, предоставил неполную информацию о доходах. Декларацию народного избранника планируется обсудить на сессии 28 сентября.