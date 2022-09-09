С новосибирского депутата спросят за нарушения в декларации

Депутат Горсовета Новосибирска ответит за предоставление неполных сведений о доходах.

Сентябрьская сессия Горсовета Новосибирска поставит депутату на вид нарушения в декларации . Информацию об этом содержит предварительная повестка к заседанию 28 сентября.

На сайте Совета депутатов появилось сообщение о последствиях проверки достоверности и полноты сведений в декларации Евгения Прохорова за 2020 год. Согласно проекту решения предстоящей сессии, депутату грозит предупреждение. «…учитывая, что искажение этих сведений является несущественным, на основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, статьи 8.1 Закона Новосибирской области № 216-ОЗ вынести депутату Совета депутатов города Новосибирска Прохорову Евгению Вячеславовичу предупреждение», – говорится в документе.

Кроме того, сессия укажет Евгению Прохорову «на необходимость соблюдения законодательства о противодействии коррупции при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Корреспондент «Континента Сибирь» через помощников Евгения Прохорова передал просьбу уточнить нюансы претензий к его декларации. Напомним, что в 2020 году коллеги по Горсовету Барабинска лишили мандата Константина Терещенко под предлогом, что в его декларации отсутствовали указание на пустой банковский счёт и информация о детских новогодних подарках.

Помощник депутата Госдумы Дмитрия Савельева Евгений Прохоров впервые избрался в Горсовет в 2020 году на одном из округов в Дзержинском районе Новосибирска. После победы как самовыдвиженец он сразу же примкнул к фракции ЛДПР, которая распалась в 2021 году после выхода из неё двух человек.

Евгений Прохоров был в числе подписантов недавнего обращения к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой «принять меры по заочному осуждению» покинувшего страну новосибирского депутата Сергея Бойко .