Где в Новосибирске самая вкусная «римская пицца»?

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям принять участие в голосовании и сделать выбор в пользу лучшей «римской пиццы».
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17:13
Экс-глава комбината питания на Алтае стал подозреваемым по делу о превышении полномочий
16:59
Скандальную стелу в честь Победы в Новосибирске вернули на прежнее место
16:00
Стала известна причина утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске
15:53
В Новосибирске силовики пришли на один из заводов «Ростеха»
15:41
«Сибагро» стало лауреатом конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири»
15:33
Новосибирский губернатор раскритиковал районных чиновников за отсутствие инфраструктуры для новых соцобъектов
13:49
300 человек эвакуировали на Новосибирском хладокомбинате из-за утечки аммиака
12:56
Ещё один сибирский мэр перешёл на работу в региональное правительство
11:33
В Новосибирске появится ещё один магазин «Мария-Ра»
11:20
Чем отличилась ГД и сибирские депутаты: первая парламентская неделя осеннего сезона
10:13
Синоптики рассказали, сколько продлится «бабье лето» в Новосибирске
7:00
Дмитрий Бурденко поздравляет Александра Карелина с Днем рождения
17:34
В центре Новосибирска заработало еще одно заведение грузинской кухни
21:33
Владимир Потанин сделал заявление по поводу слияния «Норникеля» с «Русалом»
17:27
Власти отменили салют в честь 85-летия Новосибирской области
16:06
В Новосибирске продолжает работу международный фестиваль «Книжная Сибирь»
12:58
Имущество акционера завода «Тяжстанкогидропресс» продали за 1,1 млрд рублей
Руководитель центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск)
Стоит ли связываться с китайскими автомобилями, какие сильные и слабые стороны...
Основатель рекрутингового агентства BGStaff, школы IT рекрутинга BGStudy
Как работникам и работодателям найти общий язык?
Научный сотрудник
Что происходит с сибирским отделением РАН и причем тут его руководство?
Генеральный директор «Авито»