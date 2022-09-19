Где в Новосибирске самая вкусная «римская пицца»?

Дмитрий Катаев
 
вкусная римская пицца
Фото из аккаунта кафе-кондитерской Kook в соцсетях

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям принять участие в голосовании и сделать выбор в пользу лучшей «римской пиццы».

Где, на ваш взгляд, в Новосибирске готовят лучшую «римскую пиццу»?

Результаты опроса

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