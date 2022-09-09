39-летний житель Новосибирской области скончался от COVID-19

В Новосибирской области за сутки выявили 901 случай заражений COVID-19. От заболевания скончались два человека, в том числе мужчина в возрасте 39 лет.

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, 9 сентября в Новосибирской области за сутки выявили 901 случай заражения COVID-19. Днем ранее заболевание подтвердилось в 842 человек, при этом еще месяц назад, 9 августа, количество выявленных больных коронавирусом за сутки не превышало 150.

За сутки от коронавируса скончались два пациента: мужчина в возрасте 39 лет и 80-летняя женщина. В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 лечатся 658 человек, в том числе 46 детей. В отделениях реанимации находятся 38 жителей региона. Искусственная вентиляция легких требуется 7 пациентам.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Новосибирской области зарегистрировали 277 475 случаев COVID-19. 260 487 пациентов полностью выздоровели, умерли 5 709 человек.

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, в Красноярском крае за сутки коронавирус подтвердился у 1 278 человек, в Иркутской области — 1 051 случай COVID-19 за сутки. В Алтайском крае за день зарегистрировали 730 случаев коронавирусной инфекции, в Кемеровской области выявили 820 больных COVID-19.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусной инфекции в Новосибирской области действует рекомендательный масочный режим. Как предположил в разговоре с «Континентом Сибирь» биохимик Сергей Седых, ношение медицинских масок может стать обязательным в регионе уже в сентябре. На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае суточное число обращений с симптомами вирусных заболеваний в поликлиники с конца июля выросло втрое.