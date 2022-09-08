Глава Алтайского края заявил о трёхкратном увеличении жалоб жителей региона на «ковид»

Число обращений в поликлиники Алтайского края на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией выросло втрое. Об этом рассказал глава региона Виктор Томенко на Восточном экономическом форуме 8 сентября.

Суточное число обращений с симптомами вирусных заболеваний в поликлиники Алтайского края с конца июля выросло втрое и составило порядка 2 200, заявил Виктор Томенко в ходе форума.

«Циркулирует штамм вируса «омикрон», который характеризуется быстрой распространяемостью, но само заболевание протекает в большей степени нетяжело. Поэтому основная нагрузка ложится на поликлиническое звено здравоохранения», — пояснил губернатор (цитата по ТАСС).

По словам Виктора Томенко, ситуация с коронавирусом в регионе в целом нестабильна. Сейчас в Алтайском крае работает восемь «ковидных» госпиталей, где развёрнуто 611 коек.

По данным заместителя руководителя территориального управления Роспотребнадзора в Алтайском крае Ульяны Калининой, за неделю число заражений коронавирусом в регионе выросло на 67%.

Количество заражений в Алтайском крае 8 сентября составило 724 случая, при этом 10 августа их было 184. В Кузбассе за этот период число больных с COVID-19 выросло со 190 до 833, в Красноярском крае – с 247 до 1 259.

Напомним, что в Новосибирской области 8 сентября число заразившихся коронавирусом впервые с середины марта превысило 800 случаев.