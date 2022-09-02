Мэр Новосибирска поддержал идею назвать городские улицы в честь героев Донбасса

Мэр Анатолий Локоть поддержал идею назвать шесть безымянных городских улиц в честь новосибирских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. С таким предложением ранее выступил депутат Госдумы от региона Александр Аксёненко (партия «Справедливая Россия – За правду»).

О поддержке инициативы депутата Анатолий Локоть сообщил в ходе часа прессы 2 сентября.

«Идею увековечивания памяти и подвига наших воинов во время проведения всех военных действий, в том числе специальной военной операции, поддерживаю», — сказал мэр журналистам.

Александр Аксёненко выступил с инициативой назвать шесть безымянных улиц в Новосибирске в честь погибших участников спецоперации, обратившись к мэру с письмом от имени партии «Справедливая Россия – За правду» в августе. Речь шла об улицах в Военном городке №17, а также в Советском и Первомайском районах. Им предлагалось дать имена выпускника Новосибирского высшего военного командного училища, старшего лейтенанта Максима Пескового, посмертно получившего звание Героя России, а также пяти кавалеров ордена Мужества — подполковника Агора Мелишенко и ефрейтора Кирилла Пичкалева из Новосибирска, старшего лейтенанта Александра Фролова и капитана Ивана Романова из Бердска и старшего лейтенанта Андрея Долгошеева из Тогучина.

Мэр напомнил, что новосибирские власти приняли решение присвоить одному из городских скверов наименование «сквер Героев Донбасса». По его словам, сейчас эта территория благоустраивается.

Анатолий Локоть также сообщил, что в ближайшее время на стене школы в Новосибирске появится табличка в честь погибшего на Донбассе новосибирского военнослужащего. О ком именно идёт речь, мэр не уточнил, при этом в августе было принято решение установить на фасаде школы №24 мемориальную доску в честь ефрейтора Камиля Хабибназарова.

Напомним, что на этой неделе на стене здания в Новосибирске также появился мурал в честь погибшего на спецоперации гвардии капитана войск специального назначения, кавалера двух орденов Мужества, бердчанина Ивана Романова.