Мэрия Новосибирска согласовала установку мемориальной доски погибшему участнику спецоперации

Новосибирские власти согласовали установку мемориальной доски на фасаде школы погибшему участнику спецоперации на Украине. Ранее городские власти отказали родственникам новосибирца увековечить память о бойце.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 17 августа подписал постановление о согласовании размещения на фасаде школы №24 мемориальной доски в честь погибшего во время спецоперации на Украине ефрейтора Камиля Хабибназарова. Соответствующий документ опубликован в телеграм-канале мэрии Новосибирска «МЭР_и_Я».

«Согласовать МБОУ СОШ № 24 размещение мемориальной доски, посвященной памяти Хабибназарова Камиля Салаватовича, принимавшего участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», — указано в постановлении. Памятную табличку установят в образовательном учреждении, где учился новосибирец.

Напомним, Камиль Хабибназаров погиб в марте в ходе спецоперации на Украине. В конце мая его родителям вручили орден Мужества, который был присвоен ефрейтору посмертно за мужество и отвагу, а муниципальные власти сообщили, что в честь погибшего бойца на фасаде школы №24 в Заельцовском районе города будет открыта мемориальная доска.

Однако уже в августе стало известно о том, что городские власти отказали родственникам погибшего в установке мемориала в связи с тем, что еще не истекло пять лет со дня его смерти. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично вмешался в ситуацию и принес извинения матери погибшего бойца за отказ чиновников.