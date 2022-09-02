8 сентября МТС проведет бесплатный вебинар для всех, кому важно искать надежных контрагентов для своего бизнеса и интересно, что делать в случае форс-мажора.

Представители «МТС Твой Бизнес» расскажут, что делать, если контрагент нарушает условия договора; какие предпринимать меры, если состав учредителей вашего партнера изменился — даже, если учредитель был один.

Ведущим спикером встречи будет эксперт по проверке и запросам контрагентов Ирина Прокофьева. Помимо основной темы также заявлены обуждения вопросов закрытия дела и моратория на проверки. Эксперты объяснят, что такое коммерческая осмотрительность.

Вебинар начнется в 23:00 по Новосибирску, 8 сентября. Для участия необходима предварительная регистрация.