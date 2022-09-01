Президент Путин поручил найти виновных в срыве срока капремонтов школ в регионах Сибири

Президент России Владимир Путин поручил выявить виновных в срыве срока капремонтов отдельных школ страны. В список попали школы регионов Сибири.

Поручение президент России Владимир Путин дал в ходе совещания с членами правительства 31 августа. Доклад о ситуации по ремонту и строительству новых школ представил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По данным министра, в 84 школах страны к 1 сентября не успели завершить капитальный ремонт. 15 образовательных учреждений будут открыты 1 сентября, однако работы в них будут продолжаться локально в спортивных залах и бассейнах. 55 школ планируется открыть до конца сентября, 14 — до конца октября.

«Это во многом связано с обнаружением в ходе ремонтных работ ранее не выявленных дефектов. Для всех ребят из этих школ обеспечены занятия в школах, расположенных рядом. Данная ситуация находится у нас на особом контроле совместно с партией «Единая Россия», особенно в Алтайском крае, республиках Башкортостан, Тыва, Курской области», — цитирует министра пресс-служба президента России.

Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что необходимо выявить виновных в срыве срока капремонтов подрядчиков и «соответствующим образом отреагировать».

«Надо обязательно выявить, кто в этом виноват, и посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объем работ, и соответствующим образом отреагировать. Зачем с ними в дальнейшем заключать контракты на подобные работы?», — сказал президент. Глава страны также попросил проконтролировать ситуацию с ремонтом школ, которая складывается в регионах.

Вместе с тем министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в стране капитальный ремонт проведен за счет федеральных средств в 1 008 школах России, еще тысяча образовательных учреждений отремонтирована на региональные средства.

«Таким образом, общее количество школ, в которых к 1 сентября будут завершены капитальные ремонты, составляет порядка двух тысяч», — сказал Кравцов. В целом по стране 1 сентября открыли более 39 тыс. школ.

Напомним, как сообщал ранее «Континент Сибирь», в новом учебном году в Новосибирской области заработают пять новых школ, еще в 25 проходит капитальный ремонт. До 2026 года в регионе планируется привести в порядок более ста образовательных учреждений.