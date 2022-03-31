В Новосибирске, Оби и 13 районах области капитально отремонтируют 25 школ

В 2022-2023 годах в 25 школах Новосибирской области планируется провести капитальный ремонт. Работы проведут в образовательных учреждениях 13 районов области и двух городских округов — Новосибирска и Оби.

По данным пресс-службы правительства региона, в 25 образовательных организациях Новосибирской области в 2022-2023 годах будет проведен капитальный ремонт и заменено оборудование, обновлена мебель в столовых, учебных кабинетах. На данные работы, которые будут вестись под общественным и родительским контролем, при условии обеспечения непрерывности образовательного процесса, из федерального бюджета выделено порядка миллиарда рублей.

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова из областного бюджета на данные цели выделено порядка 280 млн рублей. Отмечается, что федеральные средства будут направлены региону в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Вопросы проведения реконструкции школ региона 30 марта обсудили в правительстве Новосибирской области на совещании с главами муниципальных образований по вопросам реализации программы капитального ремонта в ближайшие два года под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. Он поручил главам муниципальных образований области взять проведение работ по капремонту и переоснащению школ под личный контроль.

В ходе совещания заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов сообщил, что ремонтные работы будут проведены в 25 школах 13 районов области и двух городских округов — Новосибирска и Оби. Работы будут проведены в Барабинском, Кочковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Чистоозерном, Чулымском районах Новосибирской области.

В настоящее время в Новосибирской области создан региональный штаб по реализации проекта капремонтов школ, разработана и утверждена региональная дорожная карта по проведению капитальных ремонтов, разработаны дорожные карты по каждому объекту.

Прорабатываются вопросы обеспечения непрерывности образовательного процесса, подвоза детей, организации образовательной деятельности в близлежащих школах/детских садах, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Организована «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы, создан областной родительских комитет по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ.