До 2026 года в Новосибирской области отремонтируют более 120 школ

В этом учебном году в Новосибирской области заработают пять новых школ, ещё в 25 общеобразовательных организациях проходит капитальный ремонт. В ближайшие четыре года привести в порядок планируется более ста учреждений, доложили главе региона Андрею Травникову во время его рабочей поездки на один из обновляемых объектов.

Андрей Травников провёл рабочую поездку на площадку капитального ремонта здания средней школы №180, сообщили в правительстве Новосибирской области 31 августа. Главе региона доложили о ходе проведения работ, в том числе по благоустройству прилегающей территории.

Андрей Травников напомнил, что 1 сентября, в День знаний, в Новосибирской области начнут свою работу пять новых школ – это более пяти тысяч новых мест. Две школы открываются в Новосибирске, а также в Верх-Туле, Болотном и в городе Купино.

«В заделе на различных стадиях проектирования и стройки по области на ближайшие два года находятся 19 школ. Также в регионе стартовала большая программа капитального ремонта, и по ней в работе 25 школ», — сообщил губернатор.

Андрей Травников отметил, что строительство и ремонт школ ведутся с привлечением федеральных денег. При этом с учётом остроты проблемы с переполненностью образовательных учреждений на эти цели ежегодно добавляются средства из областного бюджета.

«Мы поддерживаем проекты капремонта, потому что за счёт умеренных вложений и в более короткие, чем при строительстве, сроки можно создать дополнительные места в существующих школах. Надо отметить, что и в предыдущие годы город Новосибирск этим активно пользовался, и ежегодно при поддержке областного бюджета посредством капремонта создавались сотни новых мест в существующих зданиях. Правительство Новосибирской области всячески будет поддерживать такой подход», — сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что после капремонта устраняется проблема непопулярных, а потому не заполненных на сто процентов школ. Кроме того, решается проблема ветхости зданий. К тому же, за счёт современных технических решений увеличивается количество мест. Андрей Травников также отметил, что каждый год в программу капитального ремонта будут попадать новые объекты.

Всего в 2022 году в Новосибирской области после ремонта вводятся в эксплуатацию пять школ проектной мощностью 3 337 мест. Кроме того, по федеральной программе в Новосибирской области ремонтируются 25 объектов образования на сумму почти 1,3 млрд рублей. Регион также сформировал заявку на проведение капитального ремонта в 97 зданиях на 2024-2025 годы.

В 2022 году крупные ремонты провели в Октябрьской школе Мошковского района, школе и детском саду Шиловского гарнизона Новосибирского района, школе-интернате города Татарска, Безменовской школе Черепановского района, Андреевской школе и детском саду Баганского района. Общая сумма работ составила почти 200 млн рублей, из федеральных средств при этом поступило более 26 млн рублей.

На ремонт кровель и установку пластиковых блоков в школах, в том числе по наказам избирателей, из областного бюджета в этом году выделено 170,3 млн рублей. На исполнение поручений губернатора — 39,5 млн рублей. Также из резервного фонда правительства Новосибирской области на проведение аварийно-восстановительных работ на кровлях школ выделено 28,8 млн рублей.

Кроме того, в этом году в 28 школах региона обновили фасады, в 549 учреждениях отремонтировали системы отопления, в 61 организации – системы водоснабжения, в 80 привели в порядок канализации, в 92 выполнили электромонтажные работы, а в 851 – общестроительные. Помимо этого, благоустроили 81 школьную территорию.

Напомним, что Андрей Травников сообщил о выравнивании цен на школьное питания для всех учеников в регионе с начала учебного года.