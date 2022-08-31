Депутаты горсовета Новосибирска продолжают контролировать работы по благоустройству дворов, выполненные в рамках партийного проекта «Городская среда», который с 2017 года реализует региональное отделение «Единой России». На минувшей неделе депутаты горсовета Андрей Гудовский и Екатерина Козловская посетили отремонтированный двор в Дзержинском районе на перекрестке с улицей Красина, который среди местных жителей считается «зоной притяжения».

Сейчас во дворе дома № 6 по проспекту Дзержинского первый этап работ успешно завершен. Ремонтники установили новую детскую площадку с прорезиненным покрытием, скамейки, урны, разбили газоны и посадили молодые деревья, а также начали асфальтирование внутриквартального проезда. Всего на это было потрачено 10,8 млн рублей.

Однако ремонт еще не закончен — второй этап, по словам председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрея Гудовского, подрядчик готов также начать в этом году. «Погода сейчас не радует, очень быстро меняется. Но если в августе еще успеем начать, то до конца сентября закончим», — говорит он.

Второй этап, по словам депутата, включает в себя асфальтовые работы, пешеходные дорожки и обновление выездов со двора.

Андрей Гудовский подчеркнул, что откладывать ремонт на следующий год невыгодно абсолютно всем. Проектно-сметная документация для двора дома № 6 готовилась в мае 2021 года и приходила госэкспертизу в сентябре. «Мы заключили договор по тем ценам. Поэтому, я считаю, второй этап откладывать нельзя, не хотелось бы ставить подрядчика, которого мы убедили взяться за это дело, в такое неудобное положение», — отмечает Гудовский.

Между тем, финансирование второго этапа реконструкции двора, по его словам, предусмотрено только на 2023 год. Однако бюджет Новосибирской области часто по итогам работы общественного совета выделяет дополнительные средства на эти цели. Выделили их и в текущем году — на завершение ремонта дворовых территорий было выделено около 11 млн рублей.

«Мы поговорили с подрядчиком, и он сказал, что готов положить асфальт в этом году. А я со своими коллегами депутатами обращусь к мэру, чтобы оплату выставили тоже в этом году, чтобы не уходило на следующий год, — продолжает депутат Андрей Гудовский. — Возможно, частично удастся оплатить в этом году, частично в следующем. Думаю, подрядчик пойдет нам навстречу».

«Наш дом вместе с несколькими соседними попал под программу «Комфортная городская среда», — рассказывает старшая по дому № 6 Татьяна Герасимова. — То, что уже успели сделать, конечно, радует. Очень удобно стало».

Она отметила, что их двор всегда был традиционным местом празднования 9 Мая, где собираются гости из соседних дворов «На мой взгляд, очень удобная площадка для того, чтобы проводить мероприятия для участников всех возрастов. Я знаю, что здесь есть хорошая традиция накрывать столы во дворе в День Победы, — говорит депутат Екатерина Козловская. — Правда, раньше, когда погода была плохая, собраться здесь было довольно проблематично. Но теперь этот двор станет еще более «магнитным», где будет удобно проводить время. Обратите внимание, как много здесь зелени, несмотря на то, что рядом проходит оживленная магистраль».

Татьяна Герасимова отметила, что лавочки, которые раньше стояли в центре двора, сейчас перенесли в другое место, освободив площадку. Кроме того, собрание жильцов еще два года назад решило огородить территорию, и это тоже было сделано.

Екатерина Козловская добавила, что в будущем во дворе могут быть установлены тренажеры. «Обычно мы выделяем финансирование из средств на обращения граждан, и сами жильцы приобретают то, что им нужно», — пояснила она.

«У нас на контроле довольно много объектов, и некоторые, как этот, например, сдаются поэтапно, — резюмирует депутат Андрей Гудовский. — Сначала делаем покрытие детской площадки, потом — благоустройство прилегающей территории. И на каждом шаге мы выезжаем, смотрим, как все сделано. Бывает иногда, что какой-нибудь элемент плохо закреплен, будь то часть детской площадки или, например, поребрик. Здесь мы с таким пока не сталкивались. Первый этап успешно завершен, второй думаем закончить до конца теплого сезона».

Татьяна Герасимова согласилась с тем, что контролируется процесс ремонта хорошо: «Я считаю, горсовет реагирует на наши заявки достаточно оперативно. В том числе по небольшим поводам, например, спилить какие-нибудь старые деревья. Сейчас мы пишем наказы уже на следующий год».

Среди них, по ее словам, будет и просьба наладить работу ливневой канализации. В паводковый сезон жильцы дома часто сталкиваются с подтоплением, что усугубляется особенностями конструкции самого дома. Кроме того, она отметила, что хотелось бы побольше мест для парковки. «Но с этим, мне кажется, везде проблемы», — добавила Татьяна Герасимова. Также среди предложений по дальнейшему благоустройству двора есть и установка полусфер, чтобы не допустить несанкционированных парковок.

По словам Андрей Гудовского, за пять лет реализации партийного проекта «Городская среда» на территории Новосибирской области благоустроены тысячи дворов и общественных пространств. «И, что особенно важно, совместно с депутатами активное участие в проектировании и мониторинге благоустройства принимают сами жители. Они контролируют ход ремонта и реализацию народной программы партии», — отметил он.

Весной этого года на сайте проекта «Городская среда» прошло онлайн-голосование, в котором выбирались объекты для ремонта на следующий год. В Новосибирской области в этом году для голосования предложено 29 проектов в 14 населенных пунктах — парки, скверы, пешеходные улицы. Выбрать можно было не только объекты благоустройства, но и виды работ: дорожки, освещение.

Первое место в Новосибирске занял парк «Каменка», который также расположен в Дзержинском районе.

«Голосование — отличный способ привлечь внимание людей к вопросам формирования комфортной городской среды, — отметил председатель общественного совета проекта «Городская среда», председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйства Игорь Кудин. — Именно жители должны решать, какие объекты нужно благоустроить в первую очередь, каким должно быть общественное пространство. Партийный проект «Городская среда», в свою очередь, подключится к информированию жителей о текущем голосовании».

Всего за пять лет по всей стране в рамках федеральной программы отремонтировали более 60 тысяч дворов и 23 тысяч общественных пространств. В этом году был запланирован ремонт еще порядка 10 тысяч объектов.