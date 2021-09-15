В Новосибирске появится ландшафтный парк «Каменка» с экотропами и смотровой площадкой

В Дзержинском районе Новосибирска на заброшенном пустыре планируют создать уникальный для России и города ландшафтный парк в пойме реки Каменки. Работы по благоустройству территории, которая находится в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, улиц Есенина, Трактовой и Волочаевской, планируют начать в 2022 году. 14 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал на месте будущего парка.

Создание ландшафтного парка в Дзержинском районе — это один из проектов рейтингового голосования, которое проходило в 2018 году, когда жители поддержали благоустройство этой территории. Общая площадь территории в пойме реки Каменки составляет более 20 га — создание ландшафтного парка «Каменка» включено в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» приоритетного национального проекта «ЖКХ и городская среда». Дизайн-проект благоустройства рекреационной зоны разработан в 2021 году, однако до конца текущего года предстоит подготовить территорию, которая сейчас находится в заброшенном состоянии и представляет собой свалку и скопление металлических гаражей. В будущем здесь планируется создание экотроп, велодорожек, детской и спортивных площадок, мест для занятий воркаутом, пешеходных мостов, смотровой площадки, а также установка павильонов проката спортивного инвентаря, кафе и туалетов.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, это место, где парка или какой-либо рекреационной зоны никогда не было, был только лес, который хаотично осваивался прежде всего автомобилистами, поэтому место было заставлено металлическими гаражами, захламлено. По инициативе жителей родилась идея превратить эту неухоженную, запущенную территорию в парковую зону.

«Уже создан дизайн-проект, разработана проектно-сметная документация и сделана заявка в федеральный центр через правительство Новосибирской области, чтобы участвовать с этим проектом в конкурсе на федеральное финансирование проекта на следующий год. Очень надеемся, что этот проект будет поддержан. Его уникальность заключается в том, что, в отличие от многих мест в городе, здесь не будет зарыт овраг, не будет река заключена в коллектор, наоборот, мы постараемся ее раскрыть, и все особенности сибирской природы, местного ландшафта представить в интересном виде, чтобы были прогулочные зоны для отдыха местных жителей и всех новосибирцев», — подчеркнул глава города.

Анатолий Локоть поделился, что в парке будут предусмотрены не только экотропы для пеших прогулок, но и велодорожки для любителей активного отдыха, а также места для выгула собак.

«На месте будущего парка проведено множество субботников, и надеемся, что жители и дальше активно будут принимать участие в развитии этой территории. Уже на сегодняшний день отсюда вывезено около 400 металлических гаражей, осталось убрать порядка 100–150 — их вывоз уже ведется и планируется закончить в этом году, чтобы в следующем уже приступать к работам по формированию самой парковой зоны», — добавил мэр.

Заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова добавила, что в августе текущего года Минстрой РФ, которому был презентован проект ландшафтного парка «Каменка», признал его уникальным. «Этот проект будет пилотным проектом для Минстроя РФ, поскольку это первый парк в России, который делается на затопляемой территории, — подчеркнула она. — Подобные примеры есть за рубежом, но у нас это будет впервые — мы будем первыми по стране, к тому же это станет частью пилотного проекта федерального уровня «Водно-зеленый городской каркас».

По словам архитектора и соразработчика проекта парка «Каменка» Алексея Карнаухова, основная концепция создания данной территории — это возвращение реки Каменки, ее исторического значения для города и раскрытия ее экологического потенциала.

«Это будет первый городской экопарк, поэтому все элементы парковой культуры будут здесь минимальны. Здесь будет зона, которая может быть использована как городом, так и районом для каких-то массовых мероприятий, поскольку планируется размещение различных площадок: спортивная, детская, для занятий воркаутом, но в основном это будет зеленая территория с акцентом на реку и с дорожно-тропиночной сетью, которая уже здесь существует. На подтопляемой части парка будут оборудованы насыпные дорожки из гравия», — пояснил архитектор.

Начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения МКУ Новосибирска «Проектная дирекция ДКСиМП» Светлана Гижицкая добавила, что все ранее высаженные местными жителями кедры для укрепления берега реки Каменки в месте создания нового парка сохранятся, и зона пополнится новыми посадками.

«На этой территории представлен мелиоративный лес из березы, достаточно большое количество деревьев уже усохло, и есть аварийные деревья, угол наклона которых больше 45 градусов, а также сгнившие — таких деревьев около четверти. Их, конечно, будут удалять, а парк будет пополняться новыми, молодыми деревьями. Вдоль самой реки Каменки растут пойменные ивы — они останутся, а на месте кленов, которые здесь растут, будут высажены декоративные и аборигенные виды ивы», — уточнила она.

Напомним, ранее при обсуждении создания рекреационной зоны в пойме реки Каменки власти Новосибирска пообещали сохранить общественную парковку в Дзержинском районе и включить ее в территорию будущего парка.