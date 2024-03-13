Поддерживающий ремонт дорог начался в Новосибирске

Дорожные службы должны в кратчайшие сроки устранить дефекты покрытия на городских магистралях — об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Олег Клемешов на совещании с главами администраций районов.

Цель поддерживающего ремонта — предотвратить дальнейшее разрушение дорожного полотна до начала основного ремонта.

По словам заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — начальника управления автомобильных дорог Сергея Эпова, с понедельника, 11 марта, на дороги Новосибирска вышли все рециклеры, ведется ремонт холодным асфальтом. В межсезонье, когда температура воздуха дважды в день переходит нулевую отметку, разрушение дорожного покрытия усиливается, число дефектов растет в геометрической прогрессии.

Как подчеркнул Олег Клемешов, дорожные службы должны быть готовы к увеличению объемов работ, как только позволит погода.

«При наступлении благоприятных погодных условий ямочный ремонт должен проходить более масштабно. Нужно заложить на эти цели достаточное количество средств, подготовиться к торгам, определить объемы ремонта большими картами. Мы должны быть готовы к тому, чтобы дефекты дорожного покрытия максимально быстро исправить», — отметил и. о. мэра.

С наступлением положительных температур частично расконсервировали ливневую канализацию — в местах возможного подтопления проезжей части. Критических подтоплений за прошедшую неделю не произошло.

«По прогнозу синоптиков, погода будет переменчивая. Уже на следующей неделе будут плюсовые температуры. Ливневки нужно открывать, особенно в низовых местах, они все нам известны. Это касается не только дорожных служб, но и управляющих компаний — своевременно очистить места, которые находятся в зоне возможного подтопления. Я не призываю открывать все ливневки сразу, чтобы они не замерзли при отрицательных температурах, но баланс нужно соблюсти и обеспечить пропуск талых вод», — заключил Олег Клемешов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что с 7 марта сужена проезжая часть Октябрьского моста.